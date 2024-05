Scomparsa Alessandro Venturelli/ La mamma: “Silenzio dalle istituzioni, io troverò mio figlio”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha chiuso la stagione 2023-2024 con l’ennesimo appello della povera Roberta, la mamma di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo, in Emilia Romagna, da ben 4 anni, dal 2020. La madre non ha mai smesso di cercarlo, andando fino ad Amsterdam dopo alcune segnalazioni, ma senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Dopo anni di indagini la procura vuole quindi archiviare il caso ma la mamma di Alessandro Venturelli si sta opponendo con forza a questa richiesta.

Centro estivo chiede 100 euro in più al giorno per un bimbo autistico/ “Non hanno diritto alle vacanze...”

“L’udienza è stata rimandata al 7 di ottobre – ha raccontato oggi in diretta tv Storie Italiane – ma sta succedendo quello che temevo, il silenzio assoluto. io però voglio sottolineare una cosa oggi, nonostante lo sconforto che in certe situazioni raggiunge livelli… io e mio marito andiamo avanti, abbiamo la fortuna di essere circondati da una serie di professionisti che ci stanno aiutando ci stanno mettendo tutto il cuore e nonostante la distanza delle istituzioni noi troveremo Alessandro nonostante tutto, io non mi arrendo. io voglio festeggiare il compleanno con Ale, voglio fare la festa”, ha concluso la mamma di Alessandro Venturelli in lacrime.











© RIPRODUZIONE RISERVATA