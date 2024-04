Scomparsa Alessandro Venturelli, pratica archiviazione rinviata/ Mamma: “Serve la rogatoria”

Storie Italiane torna a trattare il caso di Alessandro Venturelli, giovane sparito da Sassuolo da diverso tempo. La decisione di archiviare la vicenda come allontanamento volontario è stata rimandata fino ad ottobre e l’avvocato della famiglia in diretta su Rai Uno ha precisato: “Siamo nuovamente in stallo, da una parte abbiamo guadagnato sei mesi, l’udienza è stata spostata in ottobre, siamo comunque in un limbo, non abbiamo la spinta in avanti nella direzione in cui auspichiamo”.

“Arrivano continuamente segnalazioni – ha proseguito l’avvocato della famiglia di Alessandro Venturelli – gli avvistamenti resi da soggetti fuori territorio non vengono nemmeno verificati, noi abbiamo segnalazioni da Olanda e altri Paesi ma restano fine a se stesse non attivandosi una polizia giudiziaria, per tanto tocca a noi prendere l’aereo e andare sul posto, segnalazioni che restano nel vuoto e se invece fossero fondamentali? Ci atteniamo all’udienza di ottobre nella speranza che ciò che abbiamo portato possa permettere indagini ulteriori”. A Storie Italiane anche la mamma Roberta: “Io non posso pensare di rimanere così, ancora in attesa per 6 mesi, io non ce la faccio più, ho bisogno di questa rogatoria, basta, non ce la facciamo più”.











