Storie Italiane ha avuto stamane in collegamento la figlia di Clara Rossignoli, la donna sparita dalla provincia di Verona dall’11 aprile scorso. Marta ha spiegato: “Più passano i giorni e più sono convinta che mia mamma sia morta, non riesco più a vivere come prima. Ho tanti dubbi sulla sua scomparsa visto che non frequentavo più di tanto la sua casa quindi non so di preciso quando sia scomparsa. Chiedo a chiunque l’abbia presa o le abbia fatto del male, che me la restituisca insomma”. E ancora: “Io sono convinta che sia morta, sono passati troppi giorni, se no avrebbe chiamato”.

Ma come era la signora Clara Rossignoli? “Non era la persona che hanno descritto. Hanno detto che beveva, che aveva demenza, ma non era così, lei era affabile con tutti e molto buona, una donna molto amata”. Quindi ha proseguito: “Sono stata io a fare la denuncia, ho fatto scrive per dissidi famigliari visto che mi avevano detto che aveva litigato per delle bollette”.

SCOMPARSA CLARA ROSSIGNOLI: “ANDAVA SEMPRE AL BAR PERCHE’…”

E ancora: “Mia mamma ha sempre aiuto tutti. Stava al bar tante ore? Forse a casa non aveva una situazione in cui stava bene, si sentiva da sola a casa, mentre nel bar trovava persone con cui parlava”. Ma dove è finita Clara Rossignoli? Sono troppe le cose che non tornano a cominciare dal mistero del profilo Facebook aperto: “Un’amica di mia mamma mi ha detto che non sapeva neanche fare le foto”, ha precisato ancora la figlia Marta.

La donna è sparita ufficialmente secondo la denuncia, il 14 aprile scorso, ma potrebbe essere scomparsa già qualche giorno prima: “Io la voglio solo a casa, in qualsiasi maniera, e che finisca questo incubo”, ha concluso la donna. La sensazione è che probabilmente, come dice la figlia dell’anziana signora del veronese di 79 anni, abbia davvero fatto una brutta fine.

