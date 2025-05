Il giallo di Clara Rossignoli, la 79enne scomparsa nella provincia di Verona ai primi di aprile: dove è finita? Storie Italiane ha parlato con un caro amico della sparita, che ha descritto una donna assolutamente lucida e sembrerebbe senza alcuno scheletro nell’armadio: “Lei era lucida, non beveva, beveva molti caffè. Non si perdeva assolutamente, sapeva bene quello che faceva. Portafoglio pieno di soldi? Aveva 40 o 50 euro e io l’avevo rimproverata perchè erano troppi”.

Delitto Garlasco/ Avv. Sempio choc: "Alberto Stasi sta coprendo i mandanti, è stato imbeccato da qualcuno"

“Non aveva comunque tanti soldi, al massimo 50 euro, non andava in giro con 500 o 600 euro. Lei parlava di questa festa, l’aveva detto gli amici”, prima però di scomparire. E ancora: “La signora non era innamorata di nessuno, lei veniva al bar per stare in compagnia e ridere e scherzare. Si trovava bene in compagnia e basta, non avevamo problemi”.

Delitto Garlasco/ Avv. Sempio: “Alberto Stasi è innocente, non si ripetano vecchi errori col mio cliente”

CLARA ROSSIGNOLI, CHI MENTE SULL’ANZIANA SIGNORA?

E ancora: “Una volta ogni tanto succedeva di riaccompagnare la signora Clara a casa, quando faceva tardi, ma quella sera non ha voluto essere accompagnata, aveva detto che aveva bisogno di camminare, ma serenamente senza alcun problema”. L’amico di Clara Rossignoli ha proseguito: “Qualche volta ho avuto qualche difficoltà e mi ha prestato 5 euro, era molto generosa. Tutto quello che è stato scritto sui giornali sono tutte assurdità, la signora non ha mai pensato al suicidio, lei era molto preoccupata per la famiglia”.

Delitto Garlasco, il giallo della luce accesa nella villetta della nonna/ “La sera prima dell'omicidio...”

La figlia di Clara Rossignol, parlando con Storie Italiane, aggiunge: “Sono state dette tante bugie su di lei, più vado avanti e più vedo cose inverosimili, raccontano tante bugie e vorrei scoprire la verità quindi. Io sono convinta che lei sia scomparsa martedì sera dopo una lite in casa”, e ricordiamo che la madre viveva con il nipote e la moglie dello stesso.

CLARA ROSSIGNOLI, CHI MENTE SULL’ANZIANA SIGNORA?

Quest’ultima ha descritto di una situazione un po’ complicata, con Clara Rossignoli che pare spendesse molti soldi al bar e con dei problemi anche cognitivi, una descrizione che però sembra cozzare con il racconto di altre persone. “Io non punto il dito verso nessuno – aggiunge la figlia della scomparsa – ma ci sono verità che vorrei sapere ma che non le ho. Io la cercherò di continuo e non mi fermo fino a che non c’è la verità, lo devo a mia figlia perchè gliel’ho promesso. Io faccio un appello a chiunque sappia qualcosa, anche una minima cosa, ce lo faccia sapere, anche in privato, non ho problemi, ma voglio sapere cosa sia accaduto a mamma”.

La donna ha aggiunto: “Mio figlio e la compagna non sono scomparsi da casa, ci sono ma non si fanno vedere dai giornalisti”. Sembra quindi un vero e proprio mistero la sparizione di Clara Rossignoli, dove è finita? Certo è che più passa il tempo e più le possibilità di trovarla in vita si affievoliscono sempre di più. La madre di Clara Rossignoli conclude: “Non ho mai creduto alla sua demenza, ciò che mi dà fastidio e buttare il fango addosso ad una persona che non può dare una risposta”.