Riprendono stamane le ricerche per quanto riguarda la 79enne Clara Rossignoli, scomparsa da Porto di Legnano, nel veronese, da diversi giorni, e più passa il tempo e più monta la preoccupazione. La donna ovviamente non si sarebbe mai allontanata senza dire niente a nessuno, e si teme che la stessa sia potuta finire in qualche laghetto che si trova nella zona della sparizione o forse peggio, che sia stata vittima di qualche violenza.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin infuriato: “È un cataclisma, il video di Lilly...”

Se ne è occupato stamane Storie Italiane che ha ricordato come non si trovino neanche i documenti della donna, ne tanto meno il telefono, rilevato tra l’altro l’ultima volta alle due di notte fra l’11 e il 12 aprile scorsi.

La figlia ha parlato con le telecamere del talk di Rai Uno 1, spiegando: “E’ sparita dal nulla, non saprei cosa le passava per la mente, forse ha trovato qualcuno che si è fidata ma di cui non doveva fidarsi”. E ancora: “Sono in ansia e distrutta, non dava alcun segno di quello che è successo”. L’ultima volta che è stata vista è venerdì 11 aprile 2025, di mattina, poi il nulla, e un barista che la vedeva tutti i giorni racconta di averla vista un po’ triste ultimamente. Indizi circa qualcosa di grave? Potrebbe Clara Rossignoli aver commesso un gesto estremo, magari per qualche delusione?

Chiara Poggi, madre di Andrea Sempio non risponde agli inquirenti/ De Rensis: "È una svolta nelle indagini"

CLARA ROSSIGNOLI, IL DUBBIO DELLA PRESENZA DI DUE UOMINI

Vi sarebbe anche un uomo nella vita della stessa 79enne ma resta una questione molto “confusa” come spiega l’inviata di Storie Italiane: “Lei negli ultimi 3 mesi raccontava di essersi frequentata di due uomini, fra cui uno più giovane.

Non erano uomi conosciuti su internet, uno di loro lo aveva conosciuto tempo fa”. Secondo la direttrice di Giallo, Albina Cerri, non è da escludere che la 79enne iniziasse a manifestare qualche problema psichico: “Forse per via dell’età non aveva chiara cosa fosse la realtà”, magari qualche primo indizio di demenza o di Alzheimer, ovviamente ipotesi che al momento non si possono accertare e che non trovano riscontro nelle testimonianze dei famigliari.

Liliana Resinovich/ La consulente Sara Capoccitti: “Non si può dimostrare che sia Lilly nei video”

La moglie del nipote di Clara Rossignoli, racconta poi una verità decisamente drammatica: “La ragazza del bar ci ha detto che aveva bisogno di soldi, a noi rubava molto in casa, poi spendeva tanti soldi al bari, fino a 500-600 euro, poi andava a fare la spesa alla Caritas ma non si sa a chi dava queste cose. Ci raccontava di questo amore che in realtà sono due, ma sembra tutto frutto della sua immaginazione. Ha cambiato telefoni in pochi mesi, lei diceva che glieli aveva rubati. Non credo alla fuga d’amore, forse è stata raggirata da qualcuno e secondo me molte persone hanno visto”.

CLARA ROSSIGNOLI, LA TESTIMONIANZA: “USCIVA TUTTE LE MATTINE E TORNAVA LA SERA”

E ancora: “Lei usciva tutte le mattine, andava dal tabaccaio, prendeva le sigarette e poi andava al bar. La signora aveva dei problemi seri, aveva problemi di demenza, c’era un fascicolo aperto da due anni, poi ha iniziato a frequentare assiduamente un bar dalla mattina alla sera. Spesso venivano persone a casa che chiedevano soldi che doveva loro la signora, eravamo molto preoccupati. Clara Rossignoli da un anno e mezzo passava tanto tempo al bar, poi passava il tempo con persone pregiudicate, una volta ha portato a casa aveva il braccialetto alla gamba”.

Questa testimonianza è rilevante visto che viene da una donna che viveva con Clara Rossignoli e la forte sensazione è che la donna sia finita in preda di qualche persona senza scrupoli che probabilmente la stava sfruttando approfittando anche del suo stato psichico fragile. La speranza è che la donna venga ritrovata quanto prima ma più passano i giorni e più c’è il rischio che la povera 79enne venga ritrovata purtroppo non più in vita.