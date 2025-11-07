A Storie Italiane si torna sulla sparizione di Daniela Ruggi ed è stato intervistato Alberto, fratello della sparita: ecco che cosa ha raccontato

Si torna sul giallo della scomparsa di Daniela Ruggi a Storie Italiane, la ragazza sparita dalla provincia di Modena da metà settembre 2024, di cui si sono perse ogni traccia. Il talk di Rai Uno ha parlato con Alberto Ruggi, fratello di Daniela Ruggi, indagato per maltrattamenti: “Daniela è una persona buonissima, come se fosse una bimba. Io non sto bene perché c’è questa situazione, la vivo male perché si parla di mia sorella dappertutto. Non c’era un rapporto conflittuale con lei, come un cattivo fratello – ha continuato – ma dei litigi per il suo bene. La volevo aiutare, andavo a fare le pulizie in casa e lei lo prendeva come qualcosa di invadente, qualcuno che vuole fare cose per lei, e lei la prendeva male ‘sta cosa”.

Quindi ha precisato: “Va smentito che io fossi aggressivo e volessi farle del male. Non l’ho mai strattonata, mai successa questa cosa, non ci sono mai stati episodi violenti. Non andavamo d’accordo, ma non perché avevamo dei litigi: io volevo fare qualcosa per lei, ma lei non apprezzava e mi respingeva. Respingeva tutti quelli che cercavano di fare qualcosa per cambiarla, non so perché, ma si sentiva invasa da qualcuno che volesse fare qualcosa per lei quando lei riteneva che andasse tutto bene”.

In collegamento anche Deborah De Cicco, legale proprio del fratello di Daniela Ruggi: “Alberto non ha un’indole violenta e aggressiva. Non si perpetravano litigi e aggressioni ai danni di Daniela: ciò che si verificava era solo uno scambio di opinioni fra i due fratelli sul modus vivendi della ragazza, che voleva vivere situazioni che la esponevano a pericoli, e Alberto se ne prendeva cura e voleva evitare queste situazioni, vista anche la sua fragilità. Ritengo di non avere più parole per dire: cerchiamo di concentrarci sulle ricerche, non focalizziamoci su questi litigi che, se anche avvenuti, non fanno di Alberto il responsabile della scomparsa. A riprova di quanto sto dicendo, nel procedimento per maltrattamenti non c’è stato un allontanamento dalla madre e dalla sorella, quindi il ragazzo non è una persona violenta. Quale procura lascerebbe il maltrattante in casa con le maltrattate? Non sussiste un pericolo”.

DANIELA RUGGI, DOMENICO LANZA: “IN CARCERE AL FREDDO E SENZA ACQUA CALDA”

In collegamento anche Domenico Lanza, arrestato per tre mesi proprio in merito alla scomparsa di Daniela Ruggi: “Sto sempre male perché, oltre ai miei disagi fisiologici – sono diabetico, invalido, deambulo male – vedo questa mia amica, che ho conosciuto per un mese o poco più… ci sono rimasto male perché era buttata lì come tante persone poverine che dormono in strada e non avevo mai visto questo posto dove andava a mangiare”, commenta dopo essersi recato sui luoghi degli ultimi avvistamenti di Daniela Ruggi, zone dove bazzicano molte persone senza tetto.

Quindi ha ricordato la drammatica esperienza vissuta in carcere: “Non c’era riscaldamento, acqua calda, tenendo conto che era dicembre ho fatto tutte le festività buttato lì dentro come uno straccio, ma come tutti gli altri. Ma se avessi avuto un minimo di colpa l’accettavo più volentieri, ma io non ho fatto niente di male, perché mi trattano in questo modo?”.

DANIELA RUGGI, DOMENICO LANZA E LA DURA DETENZIONE

Ha poi raccontato un episodio specifico: “Una mattina, alle 4, sono venuti, ci hanno mezzo spogliati e ci hanno mandati giù nel cortile. Era gennaio, era freddissimo, non sapevamo neanche dove eravamo perché era buio, poi, quando è arrivata la luce, abbiamo capito che eravamo nel cortile dove si va durante l’ora d’aria. Vi lascio immaginare cosa provavo in quei momenti, che eravamo tutti ammassati lì fuori. Avevo anche una stampella, cercavamo di scaldarci stando vicini uno all’altro. Ci han tenuto lì diverse ore, ma non ci avevano detto che ci avrebbero portato in cortile, se no avrei preso un giubbotto per scaldarmi. Buttato lì come neanche gli animali”.

Sui rapporti di Daniela Ruggi con la sua famiglia: “Con la famiglia mi diceva che non aveva dei buoni rapporti. Li definiva matrigna, sorellastra e fratellastro, e le avevo anche chiesto se qualcuno l’aiutava. Mi aveva detto che aveva sentito gli assistenti sociali e che aveva paura che venisse chiusa in una struttura. Lei non voleva andarci perché cercava un compagno, un marito, e voleva diventare mamma, voleva fare la sua vita”. Quindi ha lanciato un appello: “Ti prego, Daniela, fatti sentire. Io sono andato anche in carcere per te, cara la mia Daniela, mi avrai riconosciuto. Io penso che ti abbiano fatto qualcosa: conoscendoti, per quel poco che ti ho conosciuto, sei una ragazza dolce, senza vizi, come una bimba ingenua. Mi hai detto anche che la facevi finita se non trovavi nessuno. Non credo che lei si sia tolta la vita, forse una disgrazia”.



DANIELA RUGGI, PARLA L’AVVOCATO DI DOMENICO LANZA

Infine, le parole di Giannelli, legale di Domenico Lanza, che proprio sulla detenzione del suo cliente ha spiegato: “È stato tre mesi in carcere a Modena, in un piccolo carcere, e in quei tre mesi ci sono stati due suicidi e un morto. Questi tre mesi si sono protratti perché non aveva un appartamento, sequestrato dal Ris, ma in carcere le condizioni non sono quelle previste dalla Costituzione, non c’è rispetto della privacy”.

“Perché l’hanno portato fuori alle 4 di mattina? Fu una perquisizione generale del piano: cercavano sostanze stupefacenti, hanno trovato dei distillati che i detenuti si fanno con la frutta, pochissima roba, ma hanno messo 82 persone al freddo. La giustificazione è ‘ricerca di stupefacenti’, che secondo me andava fatta in altri orari e con altre modalità. Hanno preso l’intero piano del padiglione, l’hanno fatto di notte per avere un effetto a sorpresa, e poi, dopo nove giorni, ci fu un suicidio. Noi dobbiamo preoccuparci di tenere queste persone controllate, ma anche delle condizioni in cui vivono queste persone”.