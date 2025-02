Chi l’ha visto torna sul caso di Daniela Ruggi, esplorando un capanno sospetto dove vengono trovati dei vestiti, una maglia di un pigiama rosa xl da donna, delle manette giocattolo di metallo, un vecchio materasso: hanno a che fare con Daniela Ruggi? Il capanno si trova fra Vetriola e Montefiorino, una strada che percorreva spesso la scomparsa: che la ragazza sia stata lì?

Pierina Paganelli, il mistero degli oggetti non repertati/ Genetista “Corpo girato senza neanche un telo”

Nessuno sa dirlo anche perchè fino ad oggi non è ancora chiaro se Daniela Ruggi si sia allontanata volontariamente o meno. Chi l’ha visto ha parlato ancora una volta con Sossio, amico speciale della giovane donna, che ha spiegato come mai era stato arrestato a fine anno scorso: “Io ero a Bergamo, c’era la festa degli Alpini, ho visto una bandiera e la stavo appendendo e mi hanno arrestato”, accusato da vilipendio alla bandiera. “Noi non abbiamo mai dormito assieme, ci siamo dati un bacio solo una volta poi lei si è pulita il muso”. E ancora: “L’ho incontrata a Porta Aperta, lei camminava, poi è andata verso il cimitero e sono andata anche io. Poi lei non ci è voluto stare e lei ha detto di no e io mi sono allontanato. Io le ho messo una mano in mezzo alle cosce, le ho detto che la volevo, ma lei mi ha detto di no e niente”.

Daniela Ruggi scomparsa, testimonianze inedite a Chi l'ha visto?/ Il giallo della 31enne e le ricerche

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: LE VARIE TESTIMONIANZE

Tante le persone che conoscevano Daniela Ruggi in paese, che l’hanno aiutata in qualche modo, ospitandola, dandole dei vestiti “Tutti gli uomini che girano attorno a lei dicono di non averle fatto nulla di male”, aggiunge il giornalista di Chi l’ha visto.

Certo è che le condizioni di Daniela Ruggi erano chiare a tutti: “Lei andava in giro un po’ spogliata”. La ragazza chiedeva una nuova casa, aveva inviato un messaggio al sindaco: “Ho bisogno di una casa per avere una famiglia”. C’è poi la questione riguardante la sua famiglia, con cui Daniela Ruggi non aveva dei buoni rapporti, o almeno sembra.

Pierina Paganelli, capelli non repertati sul cadavere e altre "anomalie"/ L'indagine compromessa per sempre?

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: LE FRIZIONI CON IL FRATELLO

Lo si capisce chiaramente dalla denuncia nei confronti del fratello Alberto registrata il 6 aprile: “Un giorno mi aveva detto che aveva litigato con il fratello – dice Sossio – che le aveva rotto il vetro della porta”, in realtà non sarebbe stato Alberto a rompere il vetro ma coloro che hanno cambiato la serratura della porta dove viveva Daniela Ruggi. Alberto voleva solo dare una mano alla sorella: “Non avviene il tentativo di ingresso in casa ne tanto meno un’aggressione”, aggiunge Deborah De Cicco, avvocato di Alberto.

Momenti di tensione fra i due vengono raccontati da altri testimoni, ma il fratello ha sempre negato qualsiasi tipo di violenza “Non mi sento di ritenere che Alberto sia stato aggressivo, molesto e violento verso la sorella ma si è trattato sempre di una forte apprensione di un famigliare verso un altro”, racconta ancora la legale. C’è il mistero dei sacchi neri portati via da Alberto, ma mistero chiarito così dallo stesso: “Volevo solo fare pulizia per quando Daniela sarebbe tornata”, peccato però che la stessa non sia tornata più: che cosa è successo, a 5 mesi di distanza?