Storie Italiane torna sul caso della scomparsa di Daniela Ruggi e anche oggi ha mandato in onda un pezzo di una lunga intervista a Sossio, presunto fidanzato della ragazza sparita da Modena: “Eravamo al cimitero, volevo un rapporto con lei ma lei non voleva, le ho dato un bacio e si è spostata e da lì basta. Io l’ho conosciuto alla stazione delle corriere, mi ha salutato, e mi sono presentato e mi ha chiesto se potevamo incontrarci e io le ho detto va bene. Mi ha chiesto il numero di telefono ma non avevo la scheda, poi dopo un paio di settimane ci siamo sentiti e ci siamo dati un appuntamento alla stazione delle corriere alle 9:00/9:30 di mattina, lei doveva andare a frequentare un corso di computer per cercare un lavoro”.

Sossio ha proseguito: “Mi diceva che aveva litigato con suo fratello e diceva che si sarebbe ammazzata, io le dicevo che era pazza. Poi le ho chiesto se voleva stare con me e mi ha detto di sì. Le ho chiesto di venire a vivere con me in un appartamento e mi diceva di sì. Quando mi diceva che voleva ammazzarsi era seria, piangeva, disperata, io le dicevo che non si sarebbe dovuta uccidere per sua mamma e suo fratello, le ho detto di cambiare casa e di mettersi insieme a me, insieme saremmo potuti andare avanti”.

SCOMPARSA DANIELA RUGGI, SOSSIO: “HO FATTO DI TUTTO PER AIUTARLA”

Sossio ha proseguito: “Io ho cercato in tutti i modi di aiutarla nonostante io sia un pezzente. Le ho comprato di tutto, scarpe, gonna, vestiti, reggiseno, mutande, ma non se li metteva mai. Io le volevo bene, non mi interessava avere un rapporto con lei, volevo qualcuno che mi facesse compagnia. Io avevo una moglie che è morta. Lei diceva che voleva essere madre e che voleva creare una famiglia e io ero disposto, mi diceva che non vedeva l’ora poi se ne è andata. Parlava con me ma prendeva il numero di telefono di tutti, cosa se ne doveva fare? Magari qualcuno che potesse ospitarla”.

Per Sossio: “Daniela Ruggi è viva, io prenderei tutti quelli che la conoscono, qualcuno sa, lei conosce tutti, ma non so se è stata con un tunisino, un albanese, un americano… quasi tutta Modena. Lei veniva vicino a te e ti chiedeva il numero di telefono poi ti telefonava. Io l’ho sentita il 2-3 settembre, poi niente, anche se io a Porta Aperta c’ero sempre. L’hanno vista a fine ottobre? Non lo so, io stavo passeggiando per i fatti miei, non ricordo dove sono andato, io non c’ero, a volte andavo a volte no”.

SCOMPARSA DANIELA RUGGI, SOSSIO E’ SINCERO?

Alessandro Politi, giornalista che sta seguendo il caso ed ha intervistato Sossio, racconta: “Ricordiamo che vive per strada ma l’abbiamo visto molto lucido nel suo racconto, non ci sono state molte contraddizioni. Lui si contraddice solamente in un momento: inizialmente dice che andava sempre a Porta Aperta, anche fino a novembre, ma quando Daniela Ruggi era presente lui non l’ha vista. Questo è l’unico punto che mi sento di sottolineare, è un passaggio che potrebbe essere una coincidenza o un momento in cui potrebbe essere emerso qualcosa di non detto, senza accusare nessuno”. Poi ha dato una notizia: “Sossio è sparito, e questo ha riprova della sua condizione di instabilità. Avrebbe dovuto incontrare l’avvocato ma è scomparso”. Alessandro aggiunge anche di aver scoperto che Sossio ha cambiato telefono nel periodo della scomparsa di Daniela Ruggi: solo una casualità? “A quanto sappiamo il telefono ce l’aveva Sossio ma la sim era intestata ad un suo amico. C’è questo cortocircuito”.

Anche per Eleonora Daniele sono un po’ strane le dichiarazioni di Sossio su Porta Aperta: “Io non ho motivo per ritenere che le sue dichiarazioni non siano genuine perchè non abbiamo elementi – dice Deborah De Cicco, avvocato di Alberto, fratello di Daniela Ruggi – forse non ha dato una sequenza temporale del tutto affidabile. Come può dire con assoluta certezza che il 3 settembre è stato l’ultimo giorno che l’ha vista. Ricordiamo che si tratti di una persona che vive ai limiti e quindi mi viene da pensare che anche sul fine ottobre lui ci dica delle cose non del tutto attendibile, ci sono parecchie contraddizioni e situazioni che rendono la sua ricostruzione un po’ confusionaria”. Ma alla fine Daniela Ruggi dove si trova? Possibile che sia ancora viva e che sia con qualcuno senza dare alcuna notizia di se? Al momento la si cerca ancora in vita e non vi sono motivi per credere che le sia successo qualcosa di grave, ma ormai sono cinque mesi che è sparita da casa.