Storie Italiane torna sul caso di Daniela Ruggi, e anche oggi ha intervistato Sossio, un amico della sparita, che ha raccontato: “Un mio amico mi aveva detto che Daniela Ruggi era scomparsa, io e lei avevamo un rapporto normale, ci incontravamo e ci facevamo compagnia come mi chiedeva lei, andavamo in centro a Modena, a fare una passeggiata”.

E ancora: “E’ iniziato il mese di giugno ed è finito a settembre 2024 e l’ultima volta che l’ho vista è stato settembre, l’ho vista fino a quasi alla fine. Un mio amico mi ha telefonato e mi ha detto che Daniela era scomparsa – ribadisce – e io gli ho detto che secondo me stava a casa sua, e non ho pensato niente, io cosa ci potevo fare? Io sono tranquillo perchè non ho fatto niente. Io penso che stia bene”.

DANIELA RUGGI, SOSSIO E GLI ULTIMI AVVISTAMENTI DELLA RAGAZZA

Sossio avrebbe quindi visto Daniela Ruggi a settembre, mentre ad ottobre sarebbe stata vista con certezza all’associazione Porta Aperta di Modena, ma probabilmente in compagnia di altre persone. Come riferito da Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane che sta seguendo il caso: “Sossio dice che lui frequentava Porta Aperta ma non ha visto all’associazione Daniela Ruggi”.

Sossio ha poi parlato di queste persone che stavano con Daniela Ruggi: “Erano amici del sud… io e lei ci dovevamo mettere insieme, c’è stato un periodo in cui ci dicevamo amore mio, voglio i figli, ti amo, poi ad un certo punto stop, è stato strano e questa cosa mi ha fatto stare male, mi ha fatto sofferto. Io le ho fatto del male? No quando mai, io non faccio male neanche ad una formica, non so niente di lei”.

DANIELA RUGGI, SOSSIO E LE ACCUSE DELLA RAGAZZA AL FRATELLO

E ancora: “Mi diceva che suo fratello aveva litigato con lei, che le aveva dato uno schiaffo e che aveva rotto la porta e le avevo detto di andare dai carabinieri. Mi ha raccontato questa cosa appena l’avevo conosciuta ma non so quand è successo. Mi ha detto che la mamma lavorava in ospedale e diceva che litigava sempre, una volta le ho sentite litigare al telefono per come si comporta lei”.

Si tratta di botte e violenze che Alberto, fratello di Daniela Ruggi, smentisce categoricamente: “Lei raccontava che era una sorellastra – ha aggiunto Politi – e che sua madre era una matrigna, ma era tutto falso. Lei queste fantasie le riferiva a diverse persone, forse frutto di sue allucinazioni, ma la narrazione è sempre la stessa. La vera grossa novità emersa è che Sossio ricorda che almeno in un paio di occasioni Daniela Ruggi, forse presa dal panico o dallo sconforto, avrebbe confessato di voler togliersi la vita, lo avrebbe detto piangendo. Speriamo sia soltanto frutto di un momento suo di squilibrio, ma comunque è un fatto che va riferito e che non era mai emerso, quindi questo va ad aggiungersi ad un quadro investigativo”.