Storie Italiane torna sul caso di Daniela Ruggi, la giovane donna sparita dalla provincia di Modena fra settembre e ottobre. Si brancola ancora nel buio, si parla di avvistamenti e di possibili luoghi che Daniela Ruggi avrebbe visitato in questi ultimi mesi, ma della 31enne di Montefiorino non vi è ancora traccia. Storie Italiane ha ricordato che Domenico Lanza si trova ancora in carcere, ma sempre per possesso di armi illegali: “Oggi finalmente si approfondisce la parte tecnico scientifica – racconta l’avvocato dello Sceriffo ai microfoni di Storie Italiane – si analizzano i profili genetici di Domenico Lanza e dell’abitazione di Daniela Ruggi, e questo è importante visto che farà chiarezza. Daniela a casa di Domenico Lanza è andata a fare la doccia, non sarebbe preoccupante trovare delle sue tracce nell’abitazione di Lanza”.

Bimba sbranata da pitbull ad Acerra/ Il veterinario: “Morta prima, impossibile che il cane sia pulito”

E ancora: “Oggi pomeriggio dopo questo accertamento abbiamo un appuntamento perchè non è possibile che rimanga in carcere. Abbiamo trovato una casa a Reggio Emilia, vicino al figlio, noi chiederemo questa settimana la liberazione di Domenico Lanza, credo che non serviranno neanche i domiciliari, probabilmente avrà un semplice obbligo di firma fino all’8 aprile”. Domenico Lanza è in carcere per delle armi non registrate: “Di queste armi una è stata ereditata dal papà, una pistola quindi un’arma vera e propria, mentre i lanciarazzi sono stati acquistati prima del 1975 quando non serviva l’obbligo di vendita”. Massimo Lugli aggiunge: “Si compravano in tabaccheria, erano dei giocattoli, quasi li avevamo tutti”.

Gabriele, 18enne morto a Sassari dopo mix di farmaci/ La mamma: “Stampava le ricette da solo”

DANIELA RUGGI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI ALBERTO RUGGI

In collegamento vi era anche Deborah De Cicco, avvocato di Alberto Ruggi, fratello di Daniela Ruggi, che ha commentato: “Noi come famiglia non abbiamo mai escluso la coincidenza dell’arrivo dei servizi sociali con l’inizio dell’allontanamento di Daniela, per noi potrebbe essere motivo di allontanamento. Alberto poteva solo starle vicino, monitorarla perchè spesso si trovava in posizione di estremo rischio e pericolo. Lei girovaga in orari notturni nelle zone di montagna e campagna, quindi per noi l’intervento dei servizi sociali era di accompagnamento, un aiuto della famiglia. C’è una coincidenza importante, l’allontanamento inizia quando si fanno vedere i servizi sociali”.

Chiara Petrolini resta ai domiciliari/ Maria Rita Parsi: “Decisione sbagliata, può farsi del male in casa”

Ricordiamo che Daniela Ruggi è scomparsa ufficialmente fra il 19 e il 20 settembre 2024 a Montefiorino, in provincia di Modena, prima di essere vista a fine ottobre all’associazione Porta Aperta. In tutta questa vicenda c’è poi la figura di Sossio, amico speciale di Daniela Ruggi, che oggi dovrebbe essere ospitato dal fratello in quel di Napoli, quindi lontano da Modena, anche se è difficile mettersi in contatto con lui, ha precisato Alessandro Politi di Storie Italiane, non avendo il telefono con se. Una storia quindi ancora molto complessa che speriamo possa essere chiarita il prima possibile, visto che sono ancora moltissimi i punti poco chiari, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi aggiornamenti.