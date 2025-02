Dove è finita Daniela Ruggi? La ragazza della provincia di Modena è sparita da fine settembre e fino ad oggi, nonostante varie segnalazioni, non è stata ancora ritrovata. Chi l’ha visto se ne sta occupando e segnala la presenza di alcuni finti carabinieri che starebbero cercando la ragazza: sarebbero in tre e il talk di Rai Tre li ha incontrati.

Nessy Guerra: “Abbiamo paura, Tamer è a piede libero”/ “Vuole 28 milioni di euro, sta delirando”

“Noi non siamo carabinieri, il caso di Daniela Ruggi ci è interessato, non so perché io venivo visto come carabiniere e poliziotto, forse facevo delle domande un po’ scomode per cercare di capire qualcosa di più.

Io dico la verità, ho fatto delle domande pressanti, anche con un tono di voce non aggressivo ma cercava di capire dall’altra parte se ci potesse essere uno spiraglio di verità. Io riesco a capire chi mi mente e chi mi sta dicendo la verità”.

Morte Andrea Prospero/ Il papà: "Non si è suicidato, l'hanno minacciato. B&B affittato non da lui"

DANIELA RUGGI, IL FINTO CARABINIERE: “SONO UN APPASSIONATO DI CRIME”

Ma perché queste tre persone stanno cercando Daniela Ruggi? “Io sono appassionato di questo, di crime, e poi mi dispiace per questa ragazza sparita, Daniela Ruggi”, aggiungendo di aver fatto delle indagini personali su Alice Neri in passato e di aver aperto un canale Youtube.

“Io non sono stato incaricato da nessuno – aggiunge – io vivo molto vicino a Montefiorino, sono passato varie volte da quelle parti e io la ragazza l’ho vista. Io ho trovato delle cose un po’ scomode, leggasi soldi, vestiti, biglietti, numeri di telefono ed email”, mostrandoli poi al programma di Rai Tre.

Pierina Paganelli, caccia alla firma del killer anche sulle chiavi della donna/ Altri oggetti non repertati

Li ha trovato il 17 febbraio in una borsetta nera: “Ho trovato tre mazzi di chiavi che sembrano appartenere a Daniela Ruggi”. C’è poi un cappellino bianco che sembra molto simile a quello indossato da Daniela Ruggi nelle immagini risalenti alla scorsa estate.

DANIELA RUGGI, GLI OGGETTI RITROVATI E COSA NON TORNA

Trovati anche altri due berretti della Casa della carità, struttura in cui Daniela ha abitato, e poi c’è un biglietto in cui si legge “Per Daniela, con affetto” e la firma Nicola. Spazio poi a due indirizzi di posta elettronica con le relative password che sembrerebbero risalire proprio alla stessa sparita, ma anche una fotocopio di un turno di lavoro.

Il ragazzo ha detto di avere rinvenuto tutto quanto in una stalla “Quello è il posto”, racconta l’uomo “Li ho trovato reperti che poi ho dato a chi di dovere”. Il talk di Rai Tre racconta però che quelle cose non erano state viste durante la precedente ispezione dello stesso programma “Perchè avrei dovuto metterle io quelle cose – si domanda il “finto carabiniere” – per ottenere la fama?”.

L’ennesimo mistero di questa vicenda per cui si continua a brancolare nel buio. Chi l’ha visto ha parlato anche con un uomo di Montefiorino, il signor Dani, che racconta di conoscere di vista Daniela Ruggi ma di non averla mai nemmeno salutata: “A me dispiace quello che è successo, ma qui non c’è mai stata”, ribadisce.