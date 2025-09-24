A La vita in diretta si torna sul mistero di Daniela Ruggi, la ragazza sparita da un anno da Modena e mai più ritrovata: dove è finita?

Dove è finita Daniela Ruggi? Ormai è quasi un anno che la ragazza della provincia di Modena è sparita e di lei si sono perse tutte le tracce. Varie segnalazioni di avvistamenti, testimoni e indiscrezioni ma alla fine è come se sia sparita nel nulla.

I famigliari erano preoccupati dal giorno 1 ed oggi ovviamente lo sono ancora di più, a cominciare dallo zio Ugo, intervistato ieri da La Vita in diretta, che ha raccontato: “E’ un anno che non abbiamo notizie di lei”, sottolineando come anche l’attenzione mediatica stia per forza di cose calando: “I primi tempi era sulla bocca di tutti adesso sta andando un po’ nel dimenticatoio, non è bello, è sempre una persona, non abbiamo perso un cane o un gatto”. Lo zio prova a ipotizzare cosa sia accaduto a Daniela Ruggi: “Qualcuno sa e mi piacerebbe che parlasse, anche darci notizie positive che Daniela sta bene e non vuole dare notizie. lei è viva? Non lo so, io ci spero, magari è in una situazione che lei ha scelto, io ci spero – ribadisce – la speranza è l’ultima a morire, ma dico a chi di dovere di non smettere di cercarla altrimenti… è una persona, una ragazza giovane”.

La famiglia di Daniela Ruggi è segnata da delle “divisioni” interne, con il fratello della stessa che secondo lo zio Ugo “era un po’ aggressivo con lei”. Ci sono anche delle denunce, alcune archiviate, anche se tale situazione non sembra centrare con la sparizione della ragazza.

DANIELA RUGGI, PARLA DOMENICO LANZA: “SPERO CHE SIA ANCORA VIVA MA…”

La Vita in diretta ha parlato anche con Domenico Lanza, detto anche lo sceriffo, arrestato per tre mesi dopo essere stato trovato in possesso di armi illegali, e collegato a Daniela Ruggi in quanto alcuni vestiti della ragazza vennero trovati nell’auto dello stesso.

“Daniela è con qualcuno? Io lo voglio sperare – racconta Lanza ai microfoni di Rai Uno – potrebbe darsi ma questo qualcuno se dovesse aver paura di farsi vedere dovrebbe far si che almeno Daniela si faccia vedere. La mia speranza – ha continuato – è che le sia viva e che stia bene, speriamo che stia bene con quello che ha trovato ma secondo me lui non si vuol far vedere… è un anno che è sparita. Mi dico perchè lei non si fa sentire, se fosse viva e potrebbe muoversi si ricorderebbe anche del bene che le ho fatto… ho dei presentimenti brutti. Qualcuno sa e non dice la verità? Lo zio ha ragione, è sparita una persona, tutti i pensieri dello zio sono i miei, qualcuno per forza deve saperlo, non è un colpo di magia e una persona sparisce, bisogna vedere se qualcuno le fa del male, è sparita da tanto tempo, magari era in montagna e ci sono gli animali…”, alludendo magari alla possibilità che sia finita in un burrone o magari sia rimasta “intrappolata” da qualche parte e gli animali l’abbiano poi mangiata.

Sul dissidi famigliari, Domenico Lanza precisa: “Con il fratello, a sentire lei, c’erano dei dissapori ma mi raccontava tante cose che poi hanno smentito, io so quello che lei mi raccontava, mi diceva che non andava d’accordo con i suoi famigliari, lei parlava di sorellastra, fratellastro e matrigna e invece erano sorella, fratello e mamma”. E ancora: “Per me era come una figlia, l’ho aiutata nelle mie possibilità, ma perchè la sua famiglia non si è fatta sentire con me? Perchè non mi hanno mai contattato? Io non li conosco neanche e la cosa che mi fa più specie e che si giravano alle telecamere, facevano vedere la schiena e non la faccia”.

DANIELA RUGGI, PARLA DOMENICO LANZA: “LA FAMIGLIA NON SI E’ FAMI FATTA SENTIRE”

L’amico di Daniela Ruggi ha proseguito: “Io per questa ragazza non sono nessuno, sono solo stato un conoscente e un amico ed ho cercato di aiutarla nel migliore dei modi, sono finito in carcere, sono uscito a marzo ma nessuno mi ha contattato e sono passati sei mesi. Mi avranno visto nei telegiornali no?”. Di nuovo sui dissidi famigliari: “Lei mi ha raccontato che aveva ereditato un appartamento dalla parte del nonno e poi che c’erano delle questioni tra di loro famigliari, ma non mi ha raccontato vita e miracoli e nessuno poteva entrare in casa sua: la mamma le lasciava la roba da mangiare sul pianerottolo”.

Una situazione quindi molto complessa ma nel frattempo Daniela Ruggi continua ad essere nel migliore delle ipotesi con qualcuno chissà dove, magari anche all’estero (ipotesi comunque poco remota) o nella peggiore, morta e il suo corpo forse mai più ritrovata: riuscirà mai a trovare la parola fine questa vicenda?