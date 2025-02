Storie Italiane ha intervistato stamane Sossio, il fidanzato di Daniela Ruggi, che per la prima volta ha parlato davanti alle telecamere: “Non so dove è finita Daniela Ruggi, se lo sapessi ve lo direi, l’ultima volta l’ho vista a Porta Aperta, lei stava bene, ha mangiato e poi se ne è andata, non so dove potrebbe essere. Quella ragazza è un problema, l’avevo vista il 3 settembre, abbiamo fatto un giretto poi se ne è andata. Lei aveva dormito una volta all’aperto con un marocchino o un albanese non ricordo”.

E ancora: “So che litigava sempre col fratello, diceva che l’aveva picchiata, che le aveva messo le mani addosso. Io le avevo detto di venire a vivere con me, trovavamo una casa, ma lei diceva sì poi non si faceva vedere più”. Sossio ha proseguito: “Frequentava giri pericolosi? Non lo so. Io la vedevo quando veniva a Porta Aperta a mangiare. Lei diceva sempre che voleva andare da qualche parte e io le avevo detto di venire da me, che avremmo fatto una vita tranquilla, diceva che voleva dei figli e una vita tranquilla. Mi diceva di sì e poi non l’ho vista più”.

SCOMPARSA DANIELA RUGGI: “NON LA VEDO DA MESI”

Sossio non se la sente di fare un appello: “Non l’ho più incrociata negli ultimi mesi. Non so perchè ha lasciato soldi a casa e si è allontanata. Mi ero preoccupato quando non l’ho più vista, voglio sapere dove sta, cosa sta facendo. Cosa le dico a fare di tornare a casa, se avesse voluto tornare sarebbe già tornata, io spero che sia ancora viva, me lo dice l’istinto che sia ancora viva”. Sossio aggiunge: “Io volevo un piatto caldo dopo il lavoro, questo volevo da lei, nient’altro”.

Di nuovo sul fratello: “Mi diceva che aveva litigato con il fratello ma a me non interessa. Non so neanche dove abitava lei – ha aggiunto – io l’ho conosciuta a giugno appena sono arrivato a Modena, l’ho vista 4 o 5 volte. Lei stava in mezzo ad una strada, voleva qualcosa da mangiare e io l’ho portata due e tre volte in questo posto. L’ho vista la prima volta alla stazione delle corriere, c’erano altre persone ma non li conosco”. I carabinieri lo hanno sentito, aggiunge lo stesso Sossio: “Il mese scorso ci ho parlato, io spero solo che lei sia viva e stia bene”.

SCOMPARSA DANIELA RUGGIM, LE PAROLE DI SOSSIO, DEL SUO AVVOCATO E DELL’AVVOCATO DEL FRATELLO

Perchè dice che Daniela Ruggi non stava bene? “Chiedeva i numeri di telefono a tutti, se stai con me non chiedere i numeri agli altri. Geloso? No, ma mi dava fastidio. lei ricambiava, mi scriveva sempre sul telefono, mi diceva che mi amava, solo messaggi d’amore, di notte e di giorno. Di testa? Aveva la capa malata”, aggiunge, precisando di aver comprato vestiti e biancheria intima a Daniela Ruggi. “A settembre ho scoperto che era sparita, me lo disse un amico Alessandro, non ricordo di preciso quando me lo disse. Secondo me è a Modena da qualcuno che lo ospita, lei conosce tantissimi ragazzi, quindi è per forza a casa di uno di questi, se qualcuno le avesse fatto del male lo avremmo già saputo. Lo sceriffo Domenico Lanza? Mai sentito, l’ho visto in televisione”.

Storie Italiane ha potuto parlare anche con l’avvocato di Sossio, Armentano: “E’ stato sentito dagli inquirenti molto probabilmente dopo il mio colloquio in carcere ma non ho avuto informazioni, penso che si tratti di sommarie informazioni a cui non serviva la presenza di un legale, null’altro”. Infine le parole di Deborah De Cicco, avvocato di Alberto, fratello di Daniela Ruggi, che ha replicato alle “accuse” di Sossio: “Lei era solita raccontare che i rapporti con i famigliari erano tesi, lo abbiamo ribadito, lo avrà raccontato anche a Sossio, mi conforta il fatto che sia stato sentito dagli inquirenti. A questo punto mi chiedo le dichiarazioni del responsabile di Porta Aperta che valenza abbiano visto che loro dichiarano che a fine ottobre hanno visto sia Sossio che Daniela Ruggi al centro, con altre persone”. Alessandro Politi a riguardo precisa: “Sossio smentisce le dichiarazioni di Porta Aperta visto che lui dice di averla vista a settembre e non a fine ottobre. Comunque a fine ottobre Porta Aperta diceva che si parlava di un gruppo di persone con Sossio, non sappiamo se vi fosse anche lui”.