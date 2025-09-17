A Chi l'ha Visto? Documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari, una lettera anonima indica il luogo dove sarebbe stata sepolta

Elena Vergari, scomparsa 20 anni fa da Ladispoli e mai ritrovata, la nuova puntata di Chi L’ha visto? si concentrerà sul caso per mostrare alcuni documenti inediti che potrebbero svelare finalmente che fine ha fatto la donna che il 5 giugno del 2005, era uscita di casa dopo un litigio con il marito, e sparì nel nulla senza lasciare tracce.

Carlo Mortilli: 27 anni dopo l'omicidio la svolta/ Il DNA del terzo uomo è di Alessandro Galletta

Proprio dopo l’interesse suscitato dagli appelli del programma, che si è interessato al mistero riportandolo all’attenzione nonostante le indagini ufficiali, che avevano avviato una inchiesta anche sul marito e sul fratello della donna siano state archiviate nel 2017, è arrivata una lettera anonima che riapre l’ipotesi di omicidio facendo riemergere forti dubbi sulla tesi dell’allontanamento volontario.

Femminicidio Alessandra Matteuzzi, Cassazione conferma ergastolo all'ex Padovani/ "Finalmente giustizia"

Nel documento infatti c’è una mappa dettagliata che svelerebbe il luogo nel quale potrebbe essere stato occultato il cadavere di Elena vergari. Una zona che è stata poi esaminata da un giornalista della redazione, che ha effettivamente rilevato la presenza di alcune ossa umane.

Elena Vergari è stata uccisa? La lettera anonima a Chi l’ha Visto?: “Ecco dove è sepolta”

Elena Vergari è scomparsa 20 anni fa da Ladispoli, le indagini sul caso erano partite per valutare l’ipotesi dell’allontanamento volontario, visto che la donna era stata vista salire su una mercedes con targa sconosciuta dopo essere uscita di casa all’improvviso in seguito ad un litigio con il marito. Poi il misterioso sms inviato al figlio, nel quale c’era scritto: “Non cercatemi, sto bene“, che confermava la tesi. Le ricerche sono durate anni e hanno seguito varie piste, tuttavia senza dare alcun risultato utile.

Nicola Paolozza scomparso, l'ipotesi truffa romantica/ Era uscito per incontrare una donna conosciuta online

Dopo l’archiviazione nel 2017, era stato il fratello a proseguire con gli appelli, chiedendo di riaprire l’inchiesta perchè convinto che fosse successo qualcosa, in particolare accusando il cognato di aver agito in qualche modo per sparire la sorella dopo che questa aveva scoperto un tradimento. Ora la lettera anonima inviata a Chi L’ha Visto? potrebbe aiutare a fare finalmente chiarezza sul giallo, in particolare sul luogo dove si troverebbero i resti della vittima, nel quale sono state effettivamente trovate ossa e che era stato indicato nel documento come: “Il luogo in campagna dove Elena è stata sepolta“.