Scomparsa Edoardo Galli legata ad una challenge?/ “Forse una prova di sopravvivenza nei boschi”

Storie Italiane torna a parlare del caso di Edoardo Galli, il 17enne scomparso da Colico, in provincia di Lecco. E’ sparito dallo scorso 21 marzo dopo essere uscito di scuola a Morbegno, e nessuno sa dove si trovi. L’indagine si sta concentrando su due indizi a cominciare dall’attitudine all’escursionismo (forse avrebbe un sacco a pelo), inoltre c’è il ritiro del passaporto russo, che non esclude proprio una partenza verso la Russia.

Il ragazzo, come spiegato da Alessandro Politi di Storie Italiane, sarebbe stato avvistato su un treno: “La famiglia è molto preoccupata, non sa dove sia e non sa anche perchè lo stesso se ne sia andato”. Stando a quanto precisato da Eleonora Daniele non è da escludere che Edoardo Galli sia fuggito per una prova di sopravvivenza, una sorta di challenge online, alla luce del fatto che pochi giorni fa il 17enne aveva effettuato una ricerca sul web proprio su come sopravvivere lontano da casa.

SCOMPARSA EDOARDO GALLI, UN MISTERO

Una scomparsa, quella di Edoardo Galli, che sembra avvolta nel mistero e non è da escludere che vi sia qualcuno con lui. Gli investigatori non stanno trascurando alcuna pista, nella speranza di fare luce sulla scomparsa, anche la sopracitata pista russa: “Lui ha dei parenti in Russia – precisa Politi – pensare che si sia unito ai Foreign Fighters è impossibile. Più che altro si pensa ad una challenge, comunque al momento è un allontanamento volontario ma non si sa a cosa sia dovuta”.

“E’ sempre stato un ragazzo preciso e attento, inoltre al di la di qualche centinaia di euro non aveva una carta di credito e poi era vestito molto leggero, quindi che sia rimasto sette giorni nelle montagne è improbabile”. Fra le ipotesi anche il fatto che magari abbia voluto raggiungere qualcuno, magari una fidanzatina, o che possa aver litigato con i genitori, quindi una fuga per “ripicca”.

SCOMPARSA EDOARDO GALLI, IL COMMENTO DELLA SINDACA DI COLICO

Monica Gilardi, sindaca di Colico, è intervenuta in diretta tv a Storie Italiane spiegando: “Mi unisco all’appello dei genitori dicendo ad Edoardo di farsi sentire, di contattare la sua famiglia e che qualsiasi altro problema sarà sicuramente risolto. Io ho avuto modo di sentire i genitori, anche l’ultima notizia di un avvistamento nelle valli bergamasche non è credibile a detta dei genitori è un continuo rimodulare le ipotesi e andare alla ricerca. Non hanno trovato nulla in casa, nessun indizio, se non quello che già si sa, delle ricerche al computer su come si sopravvive in montagna e vivere fuori casa all’aperto, ma sono notizie che si sanno, non ci sono novità a riguardo”.

Il sindaco di Colico ha poi concluso: “L’appello è lo stesso dei genitori, dobbiamo dire ad Edoardo di farsi vivo, di contattare la famiglia e tutti noi di avere occhi aperti e attenti oltre a quello delle telecamere ma non è l’occhio umano, più vigile, che va a vedere anche i particolari. Si tratta di zone in cui c’è ancora neve… non sappiamo cosa pensare, mi auguro veramente che Edoardo si faccia sentire”.











