SCOMPARSA EMANUELA ORLANDI: CHI E’/ Anna Cherubini: “Sua madre mi ha colpito per la sua forza…”

Emanuela Orlandi raccontata da Anna Cherubini: “La madre spera ancora di ricevere notizie positive…”

La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto il contributo di Anna Cherubini; la scrittrice ha presentato il suo ultimo libro: “Diventeremo amiche, Emanuela Orlandi è scomparsa, le nostre vite si somigliavano”. La sua descrizione degli eventi, dal punto di vista di una persona che ha fatto la sua conoscenza in giovane età, ha offerto quasi una visione più umana della giovane. La condivisione degli stessi luoghi, abitudini; arrivando alla paura di vivere le medesime sorti. Anna Cherubini ha in particolare offerto un aneddoto riferito alla madre di Emanuela Orlandi, oggi 93enne, ma con nel cuore sempre la fede e la speranza di ritrovare un giorno la sua amata figlia.

“Quando sono andate a denunciare la scomparsa le forze dell’ordine le hanno detto di tornare il giorno dopo. Mi sono sempre chiesta che cosa possa aver provato quella mamma…”. Inizia così Anna Cherubini parlando della madre di Emanuela Orlandi, che prosegue: “Lei mi ha colpito tanto perchè ho una donna fortissima, anche di un’ironia meravigliosa. Da 40 anni aspetta una notizia; credo mi abbia accolto mentre scrivevo il libro a braccia aperte, per me è stato come sentirmi a casa; lei accoglie le persone da cui spera di sapere qualcosa di positivo”. La scrittrice ha poi concluso: “Solo il fatto di essere lì per parlare di Emanuela per lei era fonte di gioia”. (agg. Valerio Beck)

Anna Cherubini e il libro dedicato ad Emanuela Orlandi: “Siamo cresciute nello stesso posto…”

Sono passati 41 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi e la famiglia, a cominciare dal fratello Pietro, chiedono ancora che si faccia chiarezza e si dica la verità su cosa è successo a quella giovane di 15 anni che uscì di casa per andare ad una lezione di musica il 22 giugno del 1983 in Roma, senza più fare ritorno. Una vicenda che ha appassionato moltissimi italiani nel corso di queste quattro decadi fra cui Anna Cherubini, la sorella di Jovanotti. Quest’ultima ha frequentato proprio la stessa scuola di Emanuela Orlandi e dopo anni ha voluto pubblicare un libro dal nome “Diventeremo amiche, Emanuela Orlandi è scomparsa, le nostre vite si somigliavano”.

Parlando con Arezzo Tv, di recente Anna Cherubini ha spiegato: “Sono cresciuta nello stesso posto in cui è cresciuta lei, ho frequentato la stessa scuola di musica (la Steinbach dove Anna studiava e suonava il pianoforte ndr), i nostri padri sono stati colleghi di lavoro, abbiamo calpestato gli stessi sanpietrini della stessa zona di San Pietro, pensavamo fosse un luogo speciale, poi un giorno qualcosa si è interrotto, il 22 giugno del 1983”.

SCOMPARSA EMANUELA ORLANDI: ANNA CHERUBINI: “SAREI POTUTA ESSERCI IO AL SUO POSTO…”

Quindi Anna Cherubini ha continuato: “Sono entrata nella sua scuola di musica (dice riferendosi ad Emanuela Orlandi ndr), prendendo il suo posto, e mi sono chiesta se potevo essere io la ragazza che non è tornata a casa quella sera”.

In merito al suo libro: “Io volevo parlare di lei, di Emanuela Orlandi 15enne uscita di casa un pomeriggio di giugno e mai tornata a casa. Un giorno ho deciso di rispondere a Pietro (Orlandi, il fratello di Emanuela ndr), che mi aveva scritto anni prima per chiedermi cosa diceva mio padre di Emanuela. Lui diceva tante cose ma non quelle che potessero rivelare il suo segreto, ho deciso di rispondere a Pietro e rispondendo a lui ho scritto il mio libro”. Dopo 41 anni dalla sua scomparsa, tante le ipotesi che si sono fatte su Emanuela Orlandi ma difficilmente quella 15enne è ancora in vita oggi, e probabilmente è morta poco dopo la sua sparizione.

