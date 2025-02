A Chi l’ha visto il caso di Emilio Rez, l’artista di strada che è scomparso da Berlino, in Germania (lui è originario di Torre Annunziata, provincia di Napoli): doveva tornare a casa, dai genitori, il 22 gennaio di quest’anno, ma da allora si sono perse tutte le tracce. Emilio Rez è un cantautore, ha partecipato pochi anni fa anche alle selezioni di Sanremo Giovani, per poi decidere di trasferirsi in Germania, dove poi si sposa. “Emilio Rez era eclettico, la sua vita era teatro H24, è sempre teatro per lui”, racconta sua mamma a Chi l’ha visto. Sembrava andare tutto per il verso giusto ma poi ad un certo punto qualcosa si rompe ed Emilio Rez chiuse ogni contatto con l’Italia, scomparendo.

Sua madre Teresa è ovviamente preoccupata, non riesce più a mettersi in contatto con lui e non sa dove si trova, anche se ogni tanto lui pubblica dei video un po’ grotteschi sui social: “Spesso e volentieri non ne sapevo nulla ma poi ogni tanto mi arrivavano dei messaggi, delle segnalazioni, però adesso è il buio totale”. Ad un certo punto sul telefono di Teresa arriva il messaggio del compagno di Emilio Rez, che le dice che la loro storia era finita: “Era il 5 febbraio dell’anno scorso, mi arriva un sms lunghissimo, non un WhatsApp, mi ha detto che mio figlio aveva dato i numeri, che urlava, che nel palazzo c’erano i bimbi, e che lo aveva dovuto cacciare. Gli ho chiesto dove si trovava ora e lui mi ha detto che era per strada, poi non mi ha risposto più”.

EMILIO REZ RITROVATO DAI GENITORI A BERLINO MA…

I genitori sono partiti subito per Berlino, alla ricerca del figlio e dopo svariati giorni lo trovano: “Da lontano, sotto le colonne di un supermercato vedo un carrello e dei piedi che escono da sotto, mio marito mi aveva detto che non era lui, ma io mi sono avvicinata, gli ho detto di togliere il cappello e ho detto subito che era mio figlio… il cuore ti porta ovunque. Subito l’ho riconosciuto. Era steso a terra su un tappeto per non sporcarsi, poi ho tentato di parlargli ma poi è scappato”.

Emilio Rez fugge cantando con un carrello, così come da video girato dalla stessa madre: “Lo abbiamo trovato sotto le metropolitane, ci sono dei ponti, dove vi sono tutti questi ragazzi, una realtà che mi è rimasta negli occhi. Erano tutti giovani, c’era anche una ragazza bellissima bionda dell’est, le ho detto cosa ci faceva lì fra topi, blatte e immondizia”. E ancora: “Emilio mi cantava addosso, non mi parlava… mi cantava ‘io non ti conoscono, io non so chi sei’, poi ‘acqua azzurra, acqua chiara’, ho provato a dirgli di non andarsene, di parlare, poi ha cominciato a correre e io a corrergli dietro”.

EMILIO REZ, LA CHIAMATA DALL’AMBASCIATA E LA NUOVA SCOMPARSA

Emilio Rez riesce in qualche modo a fuggire dai suoi genitori e gli stessi sono costretti a tornare in Italia, ma col nuovo anno una buona notizia: Emilio Rez si è presentato all’ambasciata dicendo che voleva ritornare in Italia. “Mi arriva questa telefonata – le parole della mamma – mi hanno chiamato dall’ambasciata dicendo che mio figlio era andato in ambasciata, era da tre anni in strada, erano settimane che non mangiava, aveva chiesto qualcosa da mangiare e poi ha chiesto di tornare in Italia”.

“Gli hanno fatto tre biglietti e doveva arrivare il 22 gennaio a Napoli alle ore 13:30″. Peccato però che non sia mai arrivato a casa: cosa è accaduto, è mai salito sul treno? Magari è sceso altrove? “Dove lo trovo? E’ un ragazzo che per strada ha fame – dice la mamma – cosa posso fare? Aiutatemi a trovarlo, è un bravo ragazzo mio figlio, ho paura che gli sia capitato qualcosa”. Federica Sciarelli ha chiosato: “Aiutiamo questa mamma”.