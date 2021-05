Scomparsa Eugenio Capoccia/ Ipotesi fuga all’estero “forse in Australia o a Lourdes”

Da ormai 27 giorni non si sa più nulla di Eugenio Capoccia, giovane di 37 anni umbro. Era uno studente di ingegneria ma di fronte ad un esame più complesso di altri il giovane si sarebbe bloccato e da quel momento sarebbe cambiato tutto, come spiegato da Federica Sciarelli nell’ultima puntata di Chi l’ha visto. Nonostante sia passato quasi un mese dalla sua sparizione, mamma Palmira non intende arrendersi. “Lui adesso dov’è?”, si domanda, “Se si riuscisse a ritrovare, magari è approdato in una comunità… per me andrebbe bene, l’importante è che stia bene”, ha proseguito la donna ai microfoni del programma. La donna è molto preoccupata ed anche prima della sua sparizione l’aveva fatta molto impensierire: “Se lui stesse bene starei bene anche io”.

La madre descrive Eugenio come un uomo buono e profondamente rispettoso delle persone: “Non farebbe mai del male a nessuno”. Durante il periodo universitario nel giovane qualcosa si spezza: “lui ha superato 14 esami su 30 ad ingegneria civile. Li ha superati bene ma su analisi si è bloccato e da lì andò in crisi”.

SCOMPARSA EUGENIO CAPOCCIA: GIALLO DA 27 GIORNI

Eugenio Capoccia, in crisi con gli studi decide di lasciare l’università di Ancona e inizia a fare piccoli lavoretti ma anche qui non sempre va tutto per il meglio. La perdita del madre rende Eugenio ancora più fragile ed inizia ad allontanarsi da casa: “Una volta era andato a Barcellona, quella volta si era portato dietro il telefono e mi chiamò per dirmi che aveva trovato lavoro su una biglietteria delle giostre. Già c’era la pandemia e si capiva che era un imbroglio. Gli dissi di andare via e tornare a casa”. Adesso però il ragazzo non si sarebbe più fatto sentire dal 30 aprile scorso. La donna uscì di casa per andare a prendere il pane ed Eugenio era a casa. Al suo ritorno lui non c’era più. Per la madre e il fratello iniziano i giorni dell’attesa: “Non so se è andato in Australia, voleva andare a Lourdes, potrebbe stare lì al Nord Italia”, dice. I timori della madre sono tanti: “Spero sempre che incontri gente perbene e che ci sia qualche angelo che lo soccorre”. La donna che lavora al bar ha riferito ai microfoni della trasmissione di averlo visto la mattina della scomparsa: si recò nel suo locale chiedendo dove poter prendere il bus per Gualdo. E’ possibile che possa aver preso da qui un treno o per Roma o per Ancona? La donna ha lanciato l’ennesimo appello al figlio chiedendo di farsi sentire.

