GIULIA CECCHETTIN, RITROVATO IL CADAVERE/ Corpo vicino al lago di Barcis, Filippo Turetta non si trova

E’ purtroppo di Giulia Cecchettin il corpo della donna ritrovato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. E’ infatti giunta poco fa la conferma della Procura, così come si legge sul sito di TgCom24.it e sul sito del Corriere della Sera. La zona del ritrovamento è una di quelle lungo la direzione seguita dalla vettura di Filippo Turetta nella notte fra sabato e domenica scorsi, dopo un’aggressione, documentata dalle telecamere di un’azienda, avvenuta in un parcheggio in zona industriale di Fossò, a circa trenta chilometri da Venezia.

Omicidio Saman Abbas, chiesto ergastolo per i genitori/ 30 anni per zio e due cugini

Il cadavere, come specifica TgCom24.it, è stato recuperato in un canalone che si trova fra il lago e Piancavallo, e il rinvenimento è avvenuto nelle scorse ore dopo che le ricerche erano state estese anche grazie all’utilizzo di un elicottero, fino alla diga del Vajont e al confine con la regione Veneto. Resta da capire a questo punto dove si trovi Filippo Turetta, la cui Fiat Grande Punto è stata avvistata mercoledì scorso in Austria, e che quindi potrebbe essere all’estero dopo che la sua targa è stata registrata a Lienz nel Tirolo orientale. La notizia ha ovviamente sconvolto l’opinione pubblica a cominciare dalla comunità di Fossò, dove i due ragazzi erano residenti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Omicidio Matteuzzi, anche per consulente pm Padovani capace di intendere/ "Allucinazioni? Inverosimile"

SCOMPARSA GIULIA CECCHETTIN: CORPO DI DONNA RIVENUTO NEL LAGO BARCIS, FORSE IL CADAVERE DELLA 22ENNE

Potrebbero aver avuto esito drammatico e tragico le ricerch di Giulia Cecchettin, la 22enne sparita da Venezia insieme all’ex fidanzato, Filippo Turetta, da sabato scorso. Secondo quanto fatto sapere da Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore del programma di Rete 4, Quarto Grado, sarebbe stato rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel lago Barcis, provincia di Pordenone, dove si stanno concentrando le ricerche nelle ultime ore.

Apparso in video su Instagram Gianluigi Nuzzi ha spiegato: “E’ una notizia che mai avremmo voluto darvi, probabilmente è stato ritrovato il corpo della povera Giulia di 22 anni, un cadavere è stato recuperato in queste ultime ore nei fondali del lago di Bacis in provincia di Pordenone”. Quindi Nuzzi ha aggiunto: “Sul luogo ci sono vigili del fuoco, i carabinieri e lo staff medico e bisognerà ora capire se il corpo di questa giovane donna è quello di Giulia”. Non è ancora stato trovato intanto Filippo, per cui le ricerche stanno continuando: “Continua intanto al ricerca di Filippo – ha aggiunto e concluso Nuzzi, – sono impiegato le forze dell’ordine italiane e anche in Austria (dove l’auto sarebbe stata avvistata negli scorsi giorni ndr) è caccia aperto all’uomo”.

"Roberta Siragusa si è data fuoco da sola"/ Difesa choc Pietro Morreale "Gettata nel dirupo? Suo desiderio"

TROVATO IL CADAVERE DI GIULIA CHECCHETTIN? LE TRACCE DI SANGUE E L’INDAGINE PER TENTATO OMICIDIO

Ricordiamo che Giulia Cecchettin e Filippo Turetta erano spariti sabato scorso, dopo che i due si erano visti perchè la ragazza avrebbe dovuto comprare dei vestiti in vista della tesi di laurea che avrebbe dovuto discutere giovedì. Da quella sera sono spariti, con l’auto che è stata avvistata più volte in questi ultimi giorni, ma senza che la coppia sia mai rinvenuta.

Sono emerse inoltre delle tracce di sangue e dei capelli in una zona dove un testimone ha denunciato l’aggressione di un ragazzo alla sua fidanzata, di conseguenza Filippo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio dopo le accurate verifiche. Ora il ritrovamento di un corpo, e tutto fa purtroppo pensare ad un epilogo tragico e purtroppo già scritto. La notizia data da Nuzzi è stata confermata in questi ultimi minuti anche da altre testate, a cominciare dal Corriere della Sera e TgCom24.it, che parlano di un cadavere rinvenuto sul fondale del lago.













© RIPRODUZIONE RISERVATA