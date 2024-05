Scomparsa Greta Spreafico: “Da oggi si indaga per omicidio”/ La svolta per il mistero della cantante di Erba

Le ultime novità sul caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba, in provincia di Como, scomparsa da quasi due anni, in diretta stamane negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno. Eleonora Daniele ha annunciato una importante nuova, introducendo l’ospite in studio, Davide Barzan, consulente della famiglia di Greta Spreafico. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti molto interessanti raccontano di una nuova indagine per omicidio. Di conseguenza non si sta più procedendo per il reato di scomparsa i persona bensì di omicidio, di conseguenza il quadro si è letteralmente capovolto.

“Finalmente oggi su istanza dell’avvocato Nunzia Barzan – racconta il consulente a Storie Italiane – il pubblico ministero ha riaperto le indagini e verosimilmente si indagherà per omicidio. E’ scomparsa, non sappiamo dove sia finita Greta, non si trova nemmeno la sua auto, è importante che si continui ad indagare e presenteremo a breve delle memorie molto articolate”. Ricordiamo che Greta Spreafico è sparita a giugno del 2022, praticamente due anni fa, da Porto Tolle, un comune in provincia di Rovigo. La cantante aveva lasciato Erba, in provincia di Como, per trasferirsi appunto in Veneto ma da lì era sparita non lasciando più alcuna traccia: un vero e proprio mistero, anzi, un giallo, visto che ora si indaga per omicidio.











