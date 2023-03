Scomparsa Greta Spreafico/ Ezio Denti: “Troppe incoerenze, le hanno fatto del male”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, è tornato a trattare il caso di Greta Spreafico, la cantante comasca scomparsa dalla scorsa estate. In collegamento con il talk condotto da Eleonora Daniele vi era il criminologo Ezio Denti. “E’ scomparsa anche la macchina di Greta Spreafico. E’ anche vero che non è semplice trovare una macchina. Comunque non credo che si sia suicidata e che si è suicidata con la macchina”.

Navi Nato contro scafisti nel Mediterraneo/ Stoltenberg: “migranti, sostegno alla Ue”

“Ci sono comunque testimonianze che non mi piacciono – ha proseguito ancora il criminologo Ezio Denti – e situazioni che non quadrano, anche da parte del fidanzato che oggi non parla e non racconta nulla e ciò mi fa presupporre che qualcuno ha fatto del male a questa donna”. E ancora: “Io ho comunicato le mie perplessità alla procura e penso che il cerchio si stia stringendo: da parte mia si è già stretto. Il lunedì (6 giugno ndr) forse doveva andare a Verona a trovare il fidanzato e qualcuno l’ha bloccata e le ha fatto del male?”.

Congo contro accordo migranti Uk-Ruanda "Silenzio su genocidio"/ "Onu è responsabile"

GRETA SPREAFICO, IL VICINO: “L’HO VISTA LA MATTINA DEL 4 GIUGNO…”

Storie Italiane ha parlato anche con il vicino di casa di Greta Spreafico a Porto Tolle, il Comune dove è sparita la cantante: “Ero sui gradini della scala della Chiesa, lei è uscita un attimo sulla porta, poi è rientrata, ci siamo salutati in quel momento. Dopo un po’ è uscita, ha chiuso la porta, ci siamo salutati di nuovo ed è andata via”. Questo è successo verso le 11:00 del giorno 4 giugno, il giorno in cui Greta Spreafico è scomparsa.

Storie Italiane ha sentito anche Andrea, un uomo che Greta Spreafico ha conosciuto sui social e con cui avrebbe passato le ultime ore prima di sparire. “Era una bravissima ragazza che aveva voglia di vivere. Ci eravamo conosciuti sui social, io la seguivo anche quando si esibiva, l’aveva vista quando faceva musica. Quando ha visto che sono appassionato di Ac Dc, Kiss, musica rock, io suono la batteria, stavamo pensando quasi di fare un gruppo insieme. Tutti mi hanno colpato. Io l’ho vista un po’ sconvolta – ho detto – siamo andati a fare un giro in macchina ma lei non riusciva a guidare, allora le ho detto di fermarsi e che avrei guidato io. Il giro in macchina l’abbiamo fatto alle 12:30 dopo aver bevuto una birretta qui al bar”, ha concluso. La mattina dopo, Greta esce di casa da sola e poi sparisce. Giovanni Terzi in studio aggiunge: “L’hanno fatta sparire questa ragazza, forse si sta arrivando al responsabile, una persona che sa molto di più”.

CAOS MIGRANTI/ "Wagner non decisivi, il Governo non sottovaluti Haftar e parli con Erdogan"

© RIPRODUZIONE RISERVATA