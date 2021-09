Scomparsa in Paradiso, Rai 2/ Un thriller per il rush finale dell’estate

Scomparsa in Paradiso, diretto da Vic Sarin

Scomparsa in Paradiso va in onda su Rai 2 alle 21,20 di oggi 8 settembre. Il film di genere thriller, è una produzione australiana del 2021 diretta da Vic Sarin. Gli interpreti sono: Todd Lasance, Claire Van Der Boom, Molly Wright, Melina Vidler.

Ci troviamo di fronte a un film per la televisione di genere thriller che può interessare un pubblico abbastanza vasto. Appartiene al filone di quei film che durante il corso dell’estate ci accompagnano sempre sulla Rai e che sebbene siano girati con un basso budget riescono a colpire nel segno.

Il letto racconta/ Su Rete 4 il film di Michael Gordon (oggi, 8 settembre)

Scomparsa in Paradiso, la trama

La vicenda di Scomparsa in Paradiso è incentrata Savannah, un’avvocatessa che vive in California con il marito e la figlia, il cui più grande desiderio è quello di portare la famiglia nella sua città natale in Australia. Il destino vuole che il suo desiderio venga esaudito, infatti, le arriva la notizia di aver vinto una vacanza al Koala Bay Nature Resort, ubicato proprio nella Terra dei canguri e così il suo sogno si concretizza.

La mia famiglia a soqquadro/ Streaming del film su Rai 1 sulla società contemporanea

La famiglia è desiderosa di trascorrere del tempo all’insegna del relax e del divertimento nel bellissimo complesso australiano, ma purtroppo, subito dopo il loro arrivo, quello che sembrava un sogno realizzato si trasforma in un terribile incubo. La piccola Aria, sua figlia, scompare nel nulla e i sospetti ricadono su tutto e tutti. Nel tentativo di ritrovarla, Savannah scoprirà un segreto riguardante la sua famiglia che trasformerà la sua vita per sempre.

LEGGI ANCHE:

Un esercito di 5 uomini/ Su Rete 4 il film con le musiche di Ennio Morricone

© RIPRODUZIONE RISERVATA