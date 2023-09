Scomparsa Kata, 5 nuovi indagati visti con borsone/ Mamma: “Nostra famiglia è pulita”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, è tornato a trattare il caso della povera Kata, la piccola bimba scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze più di tre mesi fa. Il talk condotto da Eleonora Daniele ha mandato in onda un’altra parte dell’intervista alla mamma di Kata, che ha raccontato: “Basta ombre sulla mia famiglia, non abbiamo nulla da nascondere, hanno indagato, ci hanno preso i cellulari. Uno scambio di persona? Io non escludo nulla, devo pensare a tutto”.

Più volte sono stati sollevati dei dubbi nei confronti della famiglia della piccola scomparsa, a cominciare dallo zio, attualmente in carcere e sotto indagine anche se però per altri motivi, e non la scomparsa di Kata. La mamma della piccola ha poi lanciato un appello rivolgendosi alle telecamere: “Fateci sapere dove è mia figlia, anche se le è successo qualcosa, qualsiasi cosa, fateci sapere dove sta, almeno una minima speranza per sapere se sta bene, se è viva lasciatala andare, lei non c’entra nulla. Lasciatela in una chiesa, in strada, in un parco, se non volete avere un contatto con la polizia ci sono tanti modi”.

SCOMPARSA KATA, IL PARERE DELLA CRIMINOLA ANNA VAGLI

In studio anche la criminologa Anna Vagli, che ha invece commentato: “In questo momento stanno brancolando nel buio gli investigatori. Non penso che ci sia stato uno scambio di persona, hanno rapito una bimba ben preciso e questo è stato confermato dallo zio”.

La notizia dell’ultima ore, una possibile svolta, è che ci sarebbero cinque indagati per la scomparsa di Kata, cinque ex occupanti dell’ex hotel Astor che sarebbero stati visti uscire dallo stabile con un borsone o un trolley che per dimensioni avrebbe potuto trasportare la bambina. Le forze dell’ordine procederanno con l’individuazione del Dna per stabilire se vi siano delle correlazioni. Un ulteriore step quindi nell’inchiesta che speriamo possa portare finalmente al ritrovamento della piccola Kata.

