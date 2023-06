Scomparsa Kata, avvistamento a Busto Arsizio?/ “Ho visto una bimba di 5 anni…”

Continuano le ricerche riguardanti la scomparsa della piccola Kata, la bimba di 5 anni sparita da Firenze ormai da giorni e di cui non vi sono più tracce. Il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, ha raccolto una testimonianza che potrebbe essere molto importante, quella di un uomo di Busto Arsizio che ha raccontato di aver visto lo scorso 14 giugno, quindi 4 giorni dopo la sparizione, una bimba molto simile proprio a Kata. Si tratta di una testimonianza rilevante in quanto non va dimenticato che Busto Arsizio si trova a pochi chilometri di distanza dall’aeroporto di Malpensa.

“Mercoledì scorso, 14 giugno – le parole del testimone a Mattino Cinque News – avevo un appuntamento all’ufficio dell’agenzia delle entrate di Busto Arsizio; mi sono seduto alle 10:30 e nella sala d’attesa c’era una ragazza forse sudamericana con una bimba dai 4 ai 6 anni che giocava davanti ai suoi piedi, e poi c’era una signora in disparte italiana che parlava in italiano; la signora ha fatto un complimento a questa bimba, gli ha chiesto come si chiamasse, e la donna ha risposta dicendo che si chiamava Kata”. Ma come era questa bimba? “Aveva dei capelli tipo a caschetto castano scuro”. Poi ha aggiunto: “L’aeroporto di Malpensa dista circa 7/8 km da qui”.

SCOMPARSA KATA, UNA TESTIMONE: “SENTIVO LA BIMBA URLARE”

Sempre Mattino Cinque News nella giornata di ieri ha raccolto un’altra testimone, che ha spiegato di conoscere molto bene le vide di fuga dell’ex hotel Astor, da dove la piccola Kata è scomparsa: “Questa bambina l’ho sentita piangere e urlare: mamma, mamma, mamma – le parole della signora Elisa al programma di Canale 5 -, è vero che in quell’hotel ci sono molto bambini. Non era un grido come gli altri: mi si è spezzato il cuore quando ho sentito quelle urla”. Intanto non si placano le ricerche e gli inquirenti stanno esaminando tutte le 1.400 telecamere di sorveglianza di Firenze per trovare la piccola Kata.

