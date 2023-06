Scomparsa Kata, il papà: “Pagavamo 1.000 euro al mese”/ “Tanti problemi all’Astor”

Il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, ha dato ampio spazio stamane al caso della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da Firenze da ormai dieci giorni, e di cui non vi è più traccia. Il talk condotto da Federica Panicucci ha parlato con il padre della piccola sparita, che ha spiegato: “Voglio fare un appello che mi possano aiutare a cercare la mia figlia, non so perchè l’hanno fatto, forse hanno sbagliato persona, penso che abbiano sbagliato persona, io non ho mai fatto niente, ho avuto un problema piccolo che non penso sia collegato con questa cose, non penso che un mio litigio…”.

Quindi ha specificato: “Avevo preso un cazzotto da un peruviano ma non penso sia stato per questo che abbiano portato via Kata, non so cosa dire”. In ogni caso la situazione all’interno dell’ex hotel Astor appare tutt’altro che serena: “C’erano tanti problemi all’interno dell’hotel. noi pagavamo 1.000 euro al mese per dormire in quella stanza, non so se c’erano altri problemi con altre famiglie, non so chi lo gestiva, queste cose non le posso dire, non posso dire a chi pagavo”.

SCOMPARSA KATA, IL PAPA’: “CON L’EPISODIO DEL 28 MAGGIO NON C’ENTRO”

Il 28 maggio c’è stato un tentato omicidio nello stabile, un ragazzo gettato dalla finestra del terzo piano: “L’episodio del 28 maggio? Io ero in carcere quando è successa questa cosa – ammette il papà della scomparsa Kata – quindi io non lo sapevo. non so se è una ritorsione, non posso parlare di questa cosa perchè non sono sicuro. io non so chi possa essere stato, ho già parlato con i carabinieri”.

Patrizia Groppelli, in studio a Mattino 5 News, commenta: “Non ha avuto emozione verso la figlia che non c’è più, non ha detto una parola, non una lacrima, non ha detto mi manca, sono impressionata, ha parlato solo di se stesso”, e Federica Panicucci ha replicato: “Si la tua analisi non è sbagliata ma nelle ore successive la scomparsa l’abbiamo visto affranto”.

Scomparsa #Kata: il papà pensa che sia uno scambio di persona, ma in studio non sono d'accordo#Mattino5













