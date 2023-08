Scomparsa Kata/ Investigatore Piazza: “Penso che la mamma sospetti qualcosa ma non sappia tutto”

A Morning News nuovo focus sulla scomparsa della povera Kata, la bimba sparita da più di due mesi dall’ex hotel Astor. Ieri nuovo interrogatorio dei quattro arrestati che pare non abbiano rilasciato alcuna parola in merito alla sparizione: ogni qual volta i pubblici ministeri cercavano di indagare la questione Kata venivano stoppati dagli avvocati sottolineando come i loro assistiti fossero indagati per altri reati. “Ci potrebbero comunque essere novità sul padre”, ha aggiunto l’inviato di Morning News facendo chiaramente capire come il papà della piccola sparita possa essere una figura chiave nella vicenda.

Walter Piazza, investigatore della famiglia di Kata, ha aggiunto: “Il cerchio penso che si possa allargare per esigenze investigative non solo perchè pensano che lo zio di Kata sia colpevole, tutti i membri della famiglia verranno passati al setaccio. Fino ad oggi sono persone innocenti, sono vittime, non possiamo dire che sono colpevoli, ma ci sono una serie di indizi e situazioni che ti fanno avere alcune idee. Se non daranno risposte precise alle domande degli inquirenti non è da escludere che chi investiga possa prendere una posizione più forte. Il padre dovrebbe comunque collaborare perchè potrebbe rischiare di tornare in carcere. Lascerebbero la moglie da sola”.

SCOMPARSA KATA, LE PAROLE DELL’INVESTIGATORE WALTER PIAZZA

Walter Piazza ha proseguito parlando della mamma di Kata: “Penso che lei percepisca e sospetta ma non è al corrente delle situazione che il marito e lo zio facessero, magari non in modo dettagliato. E poi sarebbero anche ingenui a coinvolgerla. Io vedo una donna molto sicura di se, poteva essere la pedina più fragile davanti ad un disegno criminoso. Questi uomini tendono a lasciare un po’ da parte le donne, le usano ma le lasciano da parte”.

In studio sono passate poi delle foto che ha scattato Walter Piazza all’interno dell’ex Hotel Astor: “C’era una porta dove c’era sempre un uomo ma quel giorno non c’era e la porta poi era scassinata. In ogni caso penso che gli inquirenti abbiano esaminato tutto”. Walter Piazza ha poi parlato anche del rapporto fra i genitori: “Da quanto ho sentito non andavano molto d’accordo e gli dicevano che dovevano stare uniti. Io ho una mia teoria: Kata potrebbe essere lontana e fra qualche mese potrebbero seguirla anche loro, sarebbe una soluzione più felice in mezzo ad una storia molto triste”.

