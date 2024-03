Scomparsa Kata, la mamma: “Sparita nel nulla”/ “Qualcuno sa all’hotel Astor, lei fuori dall’Italia”

Kata compirà il 16 aprile 6 anni e da 10 mesi è sparita da Firenze. Storie Italiane ha intervistato in diretta la mamma della piccola: “Non sappiamo nulla, speriamo di sapere presto qualcosa”.

Sono ancora molti i punti oscuri sulla vicenda, a cominciare dal capire come la stessa bimba sia uscita dall’ex Hotel fiorentino occupato, è come se fosse scomparsa nel nulla: “Fino ad ora non abbiamo una idea chiara – precisa ancora la mamma di Kata – non sappiamo come l’hanno fatta uscita dall’hotel e la mia ipotesi è sempre lo stesso e che sia stata portata via da dove non c’è la telecamera, da via Monte verde”. La mamma di Kata è convinta che qualcuno all’interno dello stabile sappia: “Più di una persona sa cosa sia successo lì dentro, è impossibile che nessuno abbia visto o sentito, gira sempre gente dentro l’hotel”.

SCOMPARSA KATA, LA MAMMA: “SAPEVANO CHI ENTRAVA E USCITA DALL’HOTEL…”

La Procura ha deciso pochi giorni fa di azzerare tutto e di ricominciare le indagini, sicuramente una buona notizia per provare a ritrovare la piccola di soli 5 anni. “Molte persone sapevano sempre chi entrava e chi usciva dall’hotel – ha precisato la mamma di Kata – sono convinto che più di una persona sappia quello che è successo. Mia figlia era molto sveglia, se si fosse sentita in pericolo avrebbe iniziato ad urlare e piangere”.

Ma quindi dove potrebbe essere ora Kata? "Non lo so, pero è probabile che sia fuori dall'Italia", si parlava di un trasferimento in Perù pochi giorni dopo la sparizione della stessa. E ancora: "Sono passati tanti mesi, non sappiamo nulla, nessuna segnalazione, nessuno ha chiamato, come se fosse sparita nel nulla". Al momento sono tante le piste battute, fra cui quella di una ritorsione, ma anche le ipotesi di violenza sessuale, anche se al momento non è stato ancora dato un volto al responsabile di questo crimine efferato.











