Scomparsa Luigi Celentano/ Giggino Wifi a Novara? Nuove segnalazioni “era lui”, ma…

L’attenzione di Chi l’ha visto per il caso di Luigi Celentano, conosciuto ormai con l’appellativo di Giggino Wifi, non accenna a diminuire. Dopo la segnalazione di un telespettatore, infatti, l’intento è capire se si tratta di un avvistamento attendibile e che potrebbe far tirare finalmente un vero e proprio sospiro di sollievo alla madre del ragazzo, scomparso tre anni fa, all’età di 18 anni, da Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Proprio la madre, dopo la visione del video di una telecamera di sorveglianza di un bar, non avrebbe dubbi: si tratterebbe di Luigi. Le movenze, il modo in cui mangia una caramella e beve il caffè, avrebbero cancellato ogni dubbio. La segnalazione del giovane arriva da Novara e proprio qui, nella cittadina piemontese, si è recata nuovamente l’inviata della trasmissione, al fine di raccogliere ulteriori dettagli sulla testimonianza giunta nei giorni scorsi e che avrebbe fatto tirare un sospiro di sollievo alla madre del ragazzo. La giornalista si è recata nel negozio di Vincenzo, parrucchiere per uomo nonché il telespettatore che ha lasciato il messaggio in segreteria dopo la puntata del 23 settembre scorso dedicata proprio alla sparizione di Luigi Celentano. “Io stavo lavorando e ho visto un ragazzo che guardava fuori dalla vetrina, mi sono avvicinato e ho chiesto di cosa avesse bisogno e lui mi ha chiesto il prezzo per un taglio di capelli. Io gli ho detto il prezzo ma che ci voleva l’appuntamento”. L’uomo gli avrebbe parlato da vicino e la sera, guardando la tv, lo avrebbe riconosciuto “era lui”.

LUIGI CELENTANO SCOMPARSO: È LUI IL RAGAZZO AVVISTATO A NOVARA?

E’ davvero Luigi Celentano alias Giggino Wifi il ragazzo che nelle passate settimane è stato avvistato in alcuni negozi di Novara? Il 21enne sarebbe stato visto (ed immortalato da un video) anche in un bar del post. Ai giornalisti di Chi l’ha visto il proprietario del negozio ha raccontato che quel giovane non aveva neppure i soldi per un caffè ma appena 10 centesimi. Non avrebbe parlato molto, avrebbe bevuto il caffè e andato via poco dopo con il suo zainetto. Se la madre non ha dubbi sul fatto che sia il figlio, il padre ha invece manifestato qualche sospetto. Mamma Fulvia, nonostante la sua convinzione, preferisce non andare a Novara ma aspettare che sia lui a tornare a casa o dare dei segnali. Secondo la testimonianza del parrucchiere, il giovane da lui avvistato avrebbe parlato in napoletano e preso anche il volantino di una palestra appeso alla porta del negozio. A quanto pare il presunto Luigi sarebbe anche entrato in un negozio di sigarette elettroniche e si sarebbe poi messo a giocare con un pallone arancione davanti al suo negozio, con sé avrebbe anche una radio wireless per ascoltare la musica. Entrambi i testimoni hanno riferito che a loro dire il ragazzo in questione sarebbe apparso disorientato e disordinato. Ma se fosse davvero Giggino Wifi, sarebbe stato a Novara solo di passaggio?



