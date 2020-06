Scomparsa Madeleine McCann/ Indagato un tedesco pluripregiudicato per reati sessuali

Pubblicità

Possibile clamorosa svolta nel caso della scomparsa di Madeleine McCann, la bambina inglese di soli 3 anni che sparì nell’estate del 2007, mentre era con i genitori in vacanza in Portogallo, a Praia de Luz. Come riferito dai colleghi di Fanpage, le forze dell’ordine hanno identificato un cittadino tedesco, considerato al momento il principale sospettato. Si tratta di un uomo che si trova già in carcere in Germania per altri reati, e che sarebbe stato vicino a Pra de Luz il 3 maggio di tredici anni fa, il giorno in cui scomparve la piccola inglese. L’uomo, come scrive Libero, sarebbe un pluripregiudicato per reati sessuali, e pare sia sospettato di “omicidio”. Come riferito dal tabloid britannico, Guardian, il sospettato avrebbe tenuto una conversazione telefonica non distante dal luogo in cui Madeleine e la sua famiglia soggiornavano. Il tedesco al momento maggiormente indiziato sarebbe un bianco con i capelli corti e biondi, alto circa un metro e 80, che nel 2007 aveva 30 anni e che oggi ne ha 40.

Pubblicità

SCOMPARSA DI MADELEINE MCCANN: LE INDAGINI DELLA POLIZIA

All’epoca dei fatti non aveva una fissa dimora, ma girovagava con un camper nella regione dell’Algarve, in Portogallo. Il sospettato è inoltre ritenuto dagli inquirenti il proprietario di un’automobile modello Jaguar, immatricolata in Germania, ma risultante in Portogallo sempre durante il periodo del presunto rapimento della bimba. Ad attirare l’attenzione degli investigatori, il fatto che il 4 maggio del 2007 la stessa auto venne registrata sotto un nuovo nome in Germania, un episodio per lo meno “sospetto”. Per favorire le indagini le forze dell’ordine hanno diffuso due numeri telefonici, il primo, che sarebbe stato utilizzato dal sospettato, mentre il secondo, da un’altra persona che chiamò il 43enne tedesco nella fascia oraria che va dalle ore 19:32 alle ore 20:02 del 3 maggio, immediatamente poco prima l’orario del presunto rapimento di Madeleine (fra le 21:00 e le 22:00 di quella sera). Gli inquirenti fanno sapere che la “seconda persona” non è un sospettato ma un importante testimone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA