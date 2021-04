Scomparsa Mauro Romano/ L’avvocato dell’unico indagato: “Non c’entra nulla”

Continua a tenere banco il caso di Mauro Romano, il bimbo scomparso 40 anni fa da Lecce, e che forse è oggi uno sceicco di Dubai. A Storie Italiane, in collegamento, vi sono i genitori di Mauro Romano, i signori Bianca e Natale, nonché il loro avvocato e il legale di Romanelli, l’ex barbiere ad oggi l’unico indagato della vicenda, accusato di sequestro di persona. “Il problema non è il nome di Vittorio Romanelli – le parole dell’avvocato dello stesso – il problema è che sono state dette una serie di inesattezze, non possiamo più rimanere in silenzio”.

“Quando si dice – prosegue – che questa famiglia ha intascato soldi per aver venduto questo bimbo e ha una vita agiata, io vi inviterei a vedere come vivono: una casa senza alcun lusso, un’auto vecchia di 20 anni, e vivono di pensione. Vi invito ad essere più attenti, c’è una famiglia che sta vivendo una tragedia nella tragedia e secondo noi totalmente estranea”. Il nome di Romanelli è stato fatto da due ergastolano, ma a riguardo i legali dell’ex barbiere spiegano: “Queste persone hanno tirato in ballo Vittorio Romanelli suggeritogli da un parente, ma questi, interpellato, ha detto di non ricordare il nome, parlando invece di un generico zio Antonio”.

SCOMPARSA MAURO ROMANO, SCONTRO FRA GLI AVVOCATI DI ROMANELLI E IL LEGALE DELLA FAMIGLIA

“Non viene mai fatto il nome di Antonio Romanelli – prosegue un altro avvocato dell’indagato, in collegamento con Storie Italiane – ma si parla di zio Antonio e di una persona con un’Ape Car, mezzo che il nostro assistito non ha mai avuto. Inoltre il nostro cliente non viene nemmeno riconosciuto visivamente nonostante il testimone dica di averlo visto in passato”. Prende la parola l’avvocato della famiglia Mauro Romano: “Parliamo di dichiarazioni che giustamente devono essere verificate, è chiaro che accusa e difesa leggeranno sempre in maniera differente, ma credo che siano abbastanza chiare con il limite del tempo perchè parlano di cose avvenute 40 anni fa e sono ergastolani detenuti in brutta detenzione. Nessuno di noi ha comunque mai detto che Romanelli è indagato per omicidio o estorsione, ma semplicemente per sequestro”.

