Scomparsa Mauro Romano, nuova lettera/ “E’ stato rapito, so tutto, pronto a parlare”

Novità in merito al caso di Mauro Romano, il bimbo scomparso dalla Puglia (precisamente da Racale) 40 anni fa e che sembra si trovi ora a Dubai, sarebbe uno sceicco. Alla mamma di Mauro, la signora Bianca è giunta nelle scorse una clamorosa lettera in cui un uomo sostiene di conoscere cosa sia successo durante il rapimento, e come lui anche molte altre persone del paese: “Io posso, e sono disposto a dare il mio aiuto – una parte della lettera dell’uomo – sono a completa disposizione in qualsiasi momento, ti abbraccio come un figlio abbraccia una madre, stai serena, Dio è con noi”.

Così la mamma di Mauro Romano, in collegamento con Storie Italiane: “Ho provato tanta gioia nel mio cuore nel vedere questa lettera. Anche se non ha avuto il coraggio di parlare prima, io non finirò mai di ringraziare l’autore della lettera, lo ringrazierò per sempre”.

SCOMPARSA MAURO ROMANO: “SI TRATTA DI UNA LETTERA DI UN ALTRO ERGASTOLANO”

L’avvocato La Scala della famiglia Romano, aggiunge: “Questa lettera è di un altro ergastolano, un detenuto, che sta collaborando da qualche anno, è un altro reo confesso come la prima lettera del 2010 di un altro carcerato. Nel corso della sua detenzione si è inoltre avvicinato molto alla fede, è una lettera di pochi mesi fa: all’epoca non poteva fare questa lettera perchè era un assassino reo-confesso. Il magistrato ha interrogato il detenuto e ha confermato il tutto dando altri particolari: non c’è più da discutere che si tratti di un rapimento, a livello investigativo abbiamo certezza”. Sul fatto che Mauro Romano sarebbe ora a Dubai e sarebbe uno sceicco: “Abbiamo visto centinaia di foto di lui e ne abbiamo trovato una dove si vede una cicatrice sulla mano che lo stesso si era fatto da piccolo con il ferro da stiro. Senza il dna non arriveremo mai ad una verità ma questa cicatrice di cui Bianca ne parla da 40 anni…”. La mamma di Mauro Romano riprende la parola: “Chi l’ha rapito mi deve dire a chi l’ha consegnato, io andrò avanti finchè non morirò“.

