MILENA SANTIROCCO “VOLEVO TENTARE IL SUICIDO”/ La donna cambia versione: “Ero disperata”

Milena Santirocco cambia versione: “Ho tentato di suicidarmi”

Milena Santirocco cambia versione e ritira le dichiarazioni rilasciate subito dopo il ritrovamento, sul rapimento. “Ero disperata, volevo farla finita” ha raccontato davanti al pm di Vasto, Silvia Di Nunzio, al dirigente della polizia di Lanciano, Miriam D’Anastasio e al capo della squadra mobile di Chieti, Nicoletta Giuliante. La donna ha raccontato di star vivendo un periodo di forte disagio: per questo si sarebbe allontanata da casa e sarebbe arrivata in Campania tramite passaggi di fortuna. Milena ha rivelato di aver dormito in strada o nei parchi nei sette giorni della sua scomparsa. (agg. JC)

Milena Santirocco, dubbi sul presunto rapimento

Milena Santirocco, 54enne di Lanciano maestra di ballo scomparsa il 28 aprile, è tornata a casa. La donna è entrata sabato sera in un bar di Castel Volturno, in provincia di Caserta, chiedendo aiuto per telefonare ai figli. La signora ha rivelato di essere stata rapita e di aver subito un tentativo di annegamento. Se ne parla a Storie Italiane, con l’inviata che spiega: “Qualcuno ha detto di aver visto questa donna nel bar, bagnata, vestita in maniera sportiva. Ma oltre non si sono sbilanciati, non hanno detto altro. Ci hanno solo detto come era vestita”. Milena Santirocco si sarebbe presentata dicendo di essere stata rapita e sequestrata e di essere scampata all’omicidio. Restano però tanti dubbi: dove è stata tutta la settimana la donna, che era scomparsa appunto sette giorni prima?

La donna, dopo essere stata ritrovata, è stata portata da un’auto della polizia in commissariato a Lanciano, che si sta occupando delle indagini. Milena è stata ascoltata per quasi 7 ore dalla Polizia e dal pm di Vasto Silvia Di Nunzio per ricostruire la sua sparizione durata sette giorni. La donna durante la settimana è stata cercata dalla Protezione civile e dalle Forze dell’ordine, che hanno perlustrato il tratto di mare da Torino di Sangro e Vasto per escludere che il suo corpo fosse in acqua.

Milena Santirocco, dove è stata per sette giorni?

Quello che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire è la dinamica del presunto rapimento ma anche gli avvenimenti della settimana. Dal 28 aprile, quando è scomparsa, al 4 maggio, quando si è presentata al bar, dove è stata Milena Santirocco? Entrata nel locale di Castel Volturno, la signora ha rivelato di essere stata rapita e di aver subito un tentativo di annegamento. Ma chi può essere stato a rapirla e a portarla addirittura dall’Abruzzo fino in Campania? Un altro dubbio riguarda il profilo Facebook della donna, che è stato disattivato nei giorni della scomparsa.

Secondo Davide Barzan, criminalista e consulente legale, a Storie Italiane spiega. “Sono diversi i punti oscuri in questa vicenda. Perché avrebbe dovuto allontanarsi in maniera volontaria e tentare il suicidio? Bisognerebbe analizzare le sue conoscenze più vicine. Se invece venisse confermata la versione, perché due persone incappucciate avrebbero dovuto portarla a Castel Volturno e tentare di ucciderla? Non potevano farlo a Lanciano?”.











