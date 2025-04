Il programma di Rai Tre, Chi l’ha visto, tornerà questa sera sul caso di Paolo Filippini, il 57enne sparito da Abbiategrasso, in provincia di Milano, da quasi un mese, dallo scorso 17 marzo 2025. Le indagini si stanno concentrando in ambito famigliare visto che vi erano presumibilmente dei dissidi fra Gianpaolo e il fratello gemello Gianluca: i due abitavano nello stesso appartamento ma andavano tutt’altro che d’accordo. A detta di Gianluca, avevano trovato un accordo economico, con quest’ultimo che avrebbe lasciato la casa di proprietà della mamma, venendo liquidato da Gianpaolo Filippini.

Peccato però che il giorno in cui i due avrebbero dovuto firmare dal notaio questo passaggio di proprietà, appunto uno dei due fratelli gemelli è scomparso. Ovviamente i colleghi di lavoro si dicono preoccupati e anche le sorelle temono che sia successo qualcosa di grave allo stesso. Pesano in particolare le testimonianze proprio delle due sorelle che puntano il dito nei confronti di Gianluca Filippini, descrivendo una serie di episodi di violenza, sia nei loro confronti (in particolare verso una delle due), quanto della madre, ma che vengono sempre seccamente smentiti dal diretto interessato.

SCOMPARSA PAOLO FILIPPINI, LE ACCUSE VERSO IL FRATELLO SEMPRE RIMANDATE AL MITTENTE

Gianluca ha sempre ammesso di aver avuto dei dissidi e degli scontri verbali molto accesi con Paolo Filippini ma di non aver mai commesso violenza nei confronti del fratello gemello. Eppure alcuni testimoni raccontano di un uomo apparso con un occhio nero e con dei graffi, mentre in un’altra occasione Gianluca gli avrebbe tirato una sberla al bar: chi mente quindi, e soprattutto, questi scontri hanno a che vedere con la scomparsa?

Se veramente Paolo Filippini avrebbe dovuto liquidare il fratello era nell’interesse di quest’ultimo firmare dinanzi al notaio, di conseguenza perchè avrebbe dovuto farlo sparire? Domande a cui cercheranno di rispondere gli inquirenti: vedremo le novità di questa sera di Chi l’ha Visto, nel frattempo Paolo Filippini è sparito da tre settimane e le preoccupazioni dei famigliari sono sempre più comprensibili.

