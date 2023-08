Scomparsa, replica prima stagione/ Anticipazioni quinta puntata 6 agosto 2023: Camilla viene ritrovata ma…

Scomparsa, anticipazioni repliche quarta puntata

Questa domenica, 6 agosto 2023, torna la quinta e penultima puntata della replica di Scomparsa l’amatissima serie targata Rai1 che ha collezionato tantissimi ascolti. La serie che vede come protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, torna con due nuove episodi ricchi di suspense e colpi di scena.

FBI: Most Wanted 3/ Anticipazioni puntate domenica 6 agosto 2023: New York assalita da numerosi attentati

La storia della fiction racconta di Nora Telese, psichiatra infantile, che ha cresciuto da sola la figlia Camilla. La donna decide di trasferirsi da Milano a San Benedetto del Tronto con la figlia, che si ambienta bene e si lega molto ad una coetanea di nome Sonia. Tutto procede nella normalità, fino a quando la giovane e l’amica scompaiono durante una notte lasciando Nora nella disperazione.

La ragazza e l’ufficiale/ Diretta e anticipazioni puntata 6 agosto: Sura e Seyit verranno di nuovo divisi

Scomparsa: anticipazioni replica nono episodio

Nell’episodio 9 della serie le indagini stanno arrivando ad un punto cruciale: Sonia tenta di fuggire lanciandosi da un’auto nei pressi dell’Hotel Al Conero, in cui due ospiti della struttura hanno visto la scena. Nel frattempo, passata una settimana dalla sparizione, Nora porta Olga da suo marito che conferma di aver convinto le ragazze a partecipare a un festino, anche se non sa con chi siano andate. Turano dà a Nora i filmati che mostrano cosa sia accaduto quella notte nella villa.

I filmati svelano alcune verità sconcertanti: Turano, indebitato fino al collo, ha chiesto l’aiuto di Attilio Forgione. Quest’ultimo ha chiesto in cambio un festino con ragazze e droga, la stessa in cui ha partecipato Camilla. La ragazza, però, si è sentita a disagio e Turano le ha somministrato un drink con anfetamina per renderla più mansueta.

Anticipazioni Chicago Med 7, puntata 3 agosto 2023/ Asher si scontrerà con Archer e Goodwin

Scomparsa: anticipazioni replica decimo episodio

Nell’episodio 10, i filmati mostrano che Camilla si è svegliata alle 4 di notte mentre Sonia ha tentato la fuga da un’automobile. Forgione viene interrogato dalla polizia che lo incalza e lo costringe a parlare. L’uomo rivela, dunque, l’identità dell’uomo alla guida del furgone da cui Sonia è scappata: Alfredo Vannini.

Giovanni Nemi e Nora riescono finalmente a trovare Camilla, ma la ragazza è caduta in un pozzo fratturandosi una costola mentre una scheggia le ha perforato il polmone. Riuscirà a salvarsi e Sonia è ancora viva?

© RIPRODUZIONE RISERVATA