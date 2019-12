SCOMPARSA SAMIRA: INDAGATO IL MARITO/ Avvocato “Omicidio e occultamento di cadavere”

Arriva la conferma in merito all’apertura di un’indagine nei confronti di Mohammed, circa la scomparsa di Samira: “Una novità che non avremmo mai voluto apprendere – le parole dell’avvocato a Storie Italiane, su Rai Uno – è confermato, l’indagine è su di lui per omicidio e occultamento di cadavere. Una cosa che mi ha spiazzato, è un momento delicatissimo, mi son trovato in breve tempo dall’essere a fianco di una persona offesa a indagata. Questa notizia risale già a qualche settimana fa – ha aggiunto il legale – ma è uscita soltanto oggi. Mohammed continua a proclamarsi innocente ed estraneo a qualsiasi cosa sia successa a Samira. Mohammed ha deciso di non parlare più pubblicamente, rimanendo a disposizione solo degli inquirenti. Si è reso conto che le precedenti dichiarazioni rilasciate hanno evidenziato delle contraddizioni anche per via delle sue difficoltà nel parlare”. Lo stesso indagato ha spiegato: “Io non c’entro nulla con quello che è successo a mia moglie. Sto cercando di trovarla, sto aiutando le ricerche”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCOMPARSA SAMIRA, INDAGATO IL MARITO MOHAMMED

Possibile svolta nella scomparsa di Samira El Attar, la cittadina di Stanghella, provincia di Padova, di cui si sono perse notizie ormai da quasi due mesi, 59 giorni per l’esattezza. Del caso si sta occupando quotidianamente il programma di Rai Uno, Storie Italiane, che oggi ha fatto sapere che il marito della donna, Mohammed, sarebbe indagato per omicidio e occultamento di cadavere. “Risulterebbe che Mohammed sia stato indagato – le parole dell’inviata – aspettiamo l’avvocato per chiedere la conferma ufficiale di questa notizia che cambia le carte in tavola, significherebbe che c’è una svolta nel caso di Samira”. Una sparizione avvolta nel mistero, e che nelle ultime due settimane ha fatto emergere una serie di realtà a volte discordanti fra di loro. Il caso delle scarpe ritrovate, ad esempio, ha lasciato molto perplessi, in quanto le stesse calzature sarebbero state rinvenute dagli inquirenti in un campo, totalmente pulite.

SCOMPARSA SAMIRA: EMERGE UN QUADRO DI FORTE GELOSIA

Una scoperta che lascia basiti, sia perchè gli inquirenti hanno battuto palmo-palmo tutta la zona attorno all’abitazione di Samira, e secondo, perchè le calzature sarebbero dovute essere per lo meno sporche. Storie Italiane ha intervistato la mamma di Samira, per provare a scoprire qualcosa di più in merito al rapporto fra la donna e il marito, ed è emerso, parole della madre, che la figlia voleva lasciare Mohammed: “La vicenda va avanti da un anno a questa parte. Lui una volta ha messo delle gocce nel the della moglie per farla addormentare e poi controllarle il telefono (versione ovviamente da confermare)”. Una gelosia ossessiva quindi, che descrive un quadro famigliare tutt’altro che sereno in quel di Stanghella. Da quanto emerge pare che Mohammed fosse geloso addirittura dei famigliari di Samira, cosa che invece lo stesso ha sempre minimizzato nei racconti a Storie Italiane: “La gelosia – spiega Barbara di Palma, inviata del programma – diventa quindi il fulcro di questa scomparsa”.



