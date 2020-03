Scomparsa Samira: intervista in arabo a Storie Italiane/ Ma senza il traduttore…

A Storie Italiane, su Rai Uno, si torna a parlare del caso della scomparsa di Samira El Attar, la donna di origini marocchine sparita da Stanghella, in Veneto, da ben 136 giorni. Il programma della tv pubblica si collega proprio con il paese in provincia di Padova dove vi è la signora Malika, la madre della scomparsa. L’inviata di “Storie”, Barbara Di Palma, prova ad intervistare la donna nordafricana, ma manca l’interprete, di conseguenza si capisce ben poco di quello che la stessa dice. La collega di Storie Italiane riesce comunque a destreggiarsi alla grande, spiegando di aver capitolo qualche parola, leggasi in particolare “mia figlia”, e interpretando in qualche modo che la signora Malika stesse facendo un appello del tipo “continuate a cercare mia figlia vi prego”. La Di Palma rivolge quindi nuovamente il microfono alla donna, ma la seconda risposta è per forza di cose incomprensibile.

SCOMPARSA SAMIRA, NUOVI INDIZI SUL VIAGGIO IN SPAGNA DI MOHAMED

Anche in questo caso, comunque, la giornalista si rivela abilissima e vedendo le lacrime e la disperazione della donna, cerca di abbracciare la stessa e di confortarla, aggiungendo “Non c’è bisogno di alcuna traduzione per capire quanto stia provando questa donna in questi mesi”. Intanto sono emerse delle novità in merito alla scomparsa di Samira, svelate proprio dallo stesso programma di Rai Uno. Sembra infatti che lo scorso 31 dicembre, Mohamed Barbri, il marito della scomparsa attualmente in carcere a Verona, abbia incontrato una donna su un pullman, una sua connazionale, che gli avrebbe rivelato che la moglie sarebbe scappata in Spagna. A quel punto Mohamed avrebbe deciso di lasciare l’Italia, e recarsi così nella nazione vicina per provare a rintracciare sua moglie. La “fuga” iniziò lo scorso 1 gennaio e durò qualche giorno, prima che lo stesso venne rintracciato a Madrid, arrestato e poi riportato in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA