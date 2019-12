Scomparsa Samira, marito indagato/ Inquirenti hanno trovato l’oggetto del delitto?

Proseguono le indagini in merito alla scomparsa di Samira El Attar, e gli inquirenti sembrano non avere più dubbi sul fatto che la donna sia stata uccisa. Le ipotesi di allontanamento volontario e di sequestro di persona sono state di fatto depennate, e lo si capisce anche dall’iscrizione sul registro degli indagati di Mohammed Barbri, il marito di Samira, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Le rivelazioni del Gazzettino, quotidiano di Padova, sono decisamente forti, e puntano il dito nei confronti proprio dell’uomo di cui sopra. Probabilmente i colleghi hanno notizie più certe di noi, fatto sta che in queste ore scrivono sulla propria edizione online: “Il pubblico ministero D’Ambrosca e i carabinieri non credono al marocchino. Hanno trovato qualcosa di importante. Pare che abbiano in mano l’oggetto che proverebbe il delitto. Un oggetto trovato nell’abitazione”.

SCOMPARSA SAMIRA, MARITO INDAGATO: SONO ANCORA TROPPI I PUNTI DA CHIARIRE

Frasi che vengono pubblicate e che noi riportiamo, e nel contempo, viene aggiunto che gli investigatori pensando che Mohammed, dopo i ritrovamenti delle scarpe, del braccialetto e della catenina, stia tentando di depistare le indagini, cosa che invece l’avvocato dello stesso ha sempre escluso, rimandando al mittente ogni accusa rivolta verso tale direzione. Ma quale sarebbe il movente dell’assassinio della 43enne mamma di una bimba di quattro anni? Sempre stando al Gazzettino, la gelosia. A margine di tutte le accuse, o meglio, di tutte le supposizioni pubblicate quest’oggi dal quotidiano di Padova, resta il fatto che Mohammed resta ancora a piede libero, nonostante sia accusato di reati molto gravi, e ciò dimostra come manchino “i gravi indizi di colpevolezza”, che sarebbero appunto necessari per un arresto in carcere o ai domiciliari. Eppure i rilievi sono stati effettuati in maniera molto meticolosa da parte delle forze dell’ordine, di conseguenza, se vi fosse qualche indizio, le stesse lo avrebbero già individuato. La vicenda rimane quindi un mistero, con numerosi punti da chiarire, sospetti e supposizioni. Sono molti coloro che puntano il dito fermamente nei confronti di Mohammed, ma se alla fine il signor Barbri fosse lui stesso una vittima?

