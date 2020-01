Scomparsa Samira: sparito il marito/ Mohammed uscito di casa ieri: non si trova più

Nuovo probabile colpo di scena sulla scomparsa di Samira El Attar, la donna di origini marocchine sparita da Stanghella, provincia di Padova, da ben 74 giorni. Come riferito poco fa dai colleghi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, è scomparso anche il marito della donna. L’inviata del talk show, Barbara Di Palma, ha spiegato che Mohammed, il marito della scomparsa, è uscito di casa ieri mattina, uno gennaio 2020, alle ore 7:30, per non fare più ritorno. Avrebbe avvisato la famiglia di Samira che sarebbe uscito per fare delle cose, per poi scomparire. Alle ore 23:30 di ieri sera, sono stati quindi avvisati i carabinieri, che si sono recati presso l’abitazione dei famigliari per verbalizzare tutte le dichiarazioni. Si sta aspettando l’arrivo degli assistenti social, visto che non va dimenticato che Samira e Mohammed hanno una bambina piccola, che a questo punto dovrà essere affidata a qualcuno, tenendo conto che i suoi genitori sono spariti entrambi.

SCOMPARSA DI SAMIRA: E’ SPARITO ANCHE IL MARITO MOHAMMED

Il telefono di Mohammed risulta essere irraggiungibile (ha provato anche l’inviata di Storie Italiane a chiamarlo, invano), e lo stesso sarebbe uscito in bicicletta da casa. A questo punto si infittisce ancora di più il giallo della sparizione di Samira, che ricordiamo, non si trova dalla metà del mese di ottobre, e nel corso di questi 74 giorni sono stati ritrovati degli oggetti appartenenti alla donna come un paio di scarpe e una collanina, e nel contempo, il nome del marito è stato iscritto sul registro degli indagati (l’unico fino ad oggi sotto inchiesta), con le gravi accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Mohammed, assieme all’avvocato, ha comunque sempre rimandato al mittente ogni accusa, professandosi sempre innocente. Ricordiamo che Mohammed si è allontanato in bici, mentre la sua auto si trova in garage, chiusa. L’avvocato della famiglia di Samira, Nicodemo, intervistato da Storie, ha aggiunto “Speriamo di avere al più presto notizie, anche perchè c’è la situazione della bimba da risolvere. Siamo molto sorpresi anche noi, speriamo non sia successo nulla. Noi non possiamo fare denuncia di sparizione, vedremo cosa succederà. L’ho incontrato il 29 dicembre e chi lo conosce mi ha parlato di un Mohammed molto combattivo. Il fatto che lui di colpo sia scomparso, ci lasci un po’ perplessi”.

