Scomparsi rarissimi libri di autori russi in tutta Europa/ “Operazione Pushkin”: rubati volumi per 3 milioni

Si chiama “Operazione Pushkin” quella coordinata da un’unità speciale della polizia francese impegnata contro i “furti culturali” avvenuti in mezza Europa. Realizzata in collaborazione con le forze dell’ordine di vari altri Paesi come Germania, Svizzera, Repubblica Ceca ed Estonia, l’indagine indaga sui molteplici furti che hanno colpito rarissime edizioni di libri di autori russi in tante biblioteche d’Europa: le opere sono in gran parte di Pushkin, come rivela La Verità.

Nell’aprile del 2022, dopo l’invasione della Russia all’Ucraina, due uomini si sono recati presso la biblioteca dell’Università di Tartu, in Estonia, affermando di essere ucraini in fuga dalla guerra e chiedendo di consultare le prime edizioni del XIX secolo dei libri di Gogol e Pushkin. Parlando in russo, la coppia ha spiegato di essere zio e nipote e ha affermato di voler svolgere ricerche sulle censura nella Russia zarista in modo da far ottenere al più giovane una borsa di studio per gli Stati Uniti. Ogni giorno, per circa quattro mesi, i due hanno consultato i volumi.

Rari libri scomparsi in Europa: le ipotesi

Circa quattro mesi dopo la prima visita dei presunti ucraini in fuga dalla guerra, zio e nipote, la biblioteca dell’Università di Tartu, in Estonia, ha fatto un’amara scoperta: gli otto libri che i due avevano consultato a lungo, erano spariti ed erano stati rimpiazzati da copie di qualità elevata, tanto che solamente occhi esperti avrebbero potuto riconoscerli. Non si tratta però, come spiega La Verità, di un caso isolato. L’agenzia governativa Europol spiega che dal 2022 sono scomparsi quasi 170 libri in tutta Europa, dal valore di oltre 2.6 milioni di dollari.

I volumi sono scomparsi anche dalle biblioteche di Lettonia, Lituana, Repubblica Ceca e poi ancora di città come Helsinki, Berlino, Lione, Ginevra, Parigi e Monaco. I responsabili, secondo le prime teorie, sarebbero appartenenti a una rete di falsari particolarmente abili, determinata a rivendere gli originali a facoltosi collezionisti russi. Dopo l’imposizione delle sanzioni alla Russia, infatti, si sta alimentando un mercato illegale e clandestino. Secondo un’altra ipotesi, però, i furti sarebbero compiuti gli ucraini come sfregio alla cultura russa e a uno dei suoi massimi esponenti, appunto Pushkin.











