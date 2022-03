SCOMPARTIMENTO N. 6/ Un road movie poetico e nostalgico

Uno dei migliori film della stagione cinematografica è finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray con Eagle Pictures: parliamo di Scompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen, una grande, grandissima sorpresa. Vincitore all’ultimo Festival di Cannes del Gran Prix Speciale della Giuria, il film è stato scelto per rappresentare la Finlandia al Premio Oscar® 2022, e ha ricevuto ben tre nomination agli European Film Award: European Film 2021, European Actor 2021 – Yuriy Borisov, European Actress 2021 – Seidi Haarla.

SINOSSI SCOMPARTIMENTO N. 6 – Lei è una giovane finlandese che studia archeologia ed è diretta al sito preistorico di Murmansk, nel Nord della Russia. Lui è un giovane muratore, introverso e appassionato di vodka. Lei è malinconica per la fine della relazione con una docente dell’università. Lui lo è per l’alcool e per un vago disagio esistenziale. Provengono da due mondi opposti e lo spazio angusto dello Scompartimento n.6, nel treno da Mosca a Murmansk, diventa teatro di un confronto aspro che si addolcisce col passare delle stazioni, fino a diventare un gioco in cui i due ragazzi si avvicinano sfidando convenzioni e apparenze, per trovare l’uno nell’altra la connessione e, forse, la consapevolezza che stanno cercando.

Scompartimento n. 6 è un road movie poetico e nostalgico, che si apre con la meravigliosa “Love Is The Drug” dei Roxy Music e ammalia lo spettatore con una narrazione dal tocco dolce. Regista reduce dall’ottimo The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, Juho Kuosmanen ha accettato la grande sfida di adattare l’omonimo romanzo di Rosa Liksom, edito in Italia da Iperborea, e ha portato a casa una grande vittoria.

Scompartimento n.6 è un’insolita storia romantica su due estranei che si incontrano sul treno, dove il grande freddo di Murmansk, nel remoto nord-ovest della Russia, è in antitesi con il grande calore umano scagionato dai protagonisti. Due anime perse che si ritrovano, si incontrano, si conoscono. C’è un grande senso dello spazio nonostante le riprese siano perlopiù in uno scompartimento di un treno e questo è uno dei più grandi pregi del lungometraggio, anche grazie alle straordinarie interpretazioni di Yuriy Borisov e Seidi Haarla, magnetici.

Scompartimento n. 6 di Juho Kuosmanen è disponibile in DVD e Blu-Ray con Eagle Pictures.

