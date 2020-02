SCONNESSI, CANALE 5/ Streaming video del film con Carolina Crescentini (6 febbraio)

A proposito di Sconnessi parla Vanja Luksic a L’Express dove specifica: “Un altro film sulla dipendenza da cellulari e su una famiglia che si ritrova isolata? No, il secondo lungo di Christian Marazziti non è un dejvau. Questa è una piacevolissima commedia, intrecciata e a momenti commoventi. Il film è stato scritto da tre bravi sceneggiatori tra i quali c’è anche il regista. Marazziti è un attore e conosce bene il cinema. Se la cava quindi benissimo con l’eccellente cast”. Va specificato che troviamo al suo interno personaggi del calibro di Carolina Crescentini, Ricky Memphis, Fabrizio Bentivoglio e Stefano Fresi. La tecnologia è al centro di un film che sa far ridere e anche riflettere, da guardare dall’inizio alla fine. Sconnessi è la proposta della prima serata di Canale 5, clicca qui per il trailer. Clicca qui per seguirlo in diretta streaming. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nel cast Carolina Crescentini

Sconnessi va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 6 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Stiamo parlando di una pellicola italiana che è stata realizzata nel 2018 dalla casa cinematografica Camaleo con la regia di Christian Marazziti il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Michela Andreozzi e Massimiliano Vado. Il montaggio di questa pellicola è stato eseguito da Luciana Pandolfelli, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Maurizio Calvesi mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati realizzati da Grazia Materia. Nel cast sono presenti diversi attori italiani tra cui Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Eugenio Franceschini e Antonia Liskova.

Sconnessi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sconnessi. Una classica famiglia italiana del nuovo millennio si ritrova ad organizzare delle vacanze invernali in un grazioso chalet di montagna. All’interno della famiglia le cose non vanno certamente nel migliore dei modi anche in ragione di una scarsa comunicazione tra i genitori e figli ma anche tra gli altri componenti dovuta essenzialmente allo smodato utilizzo dei mezzi moderni di comunicazione tra cui gli smartphone. Tuttavia dovranno fare i conti con una situazione che non avrebbero mai immaginato. Nello specifico durante la permanenza nello chalet, per via di una rilevante tormenta di neve, le linee del campo elettromagnetico diventano del tutto assenti il che non permetterà ai vari componenti della stessa famiglia di utilizzare i loro dispositivi mobile per connettersi alla rete e quindi fruire dei vari social network e quant’altro. Per loro sarà una situazione assolutamente fuori dal normale in quanto si ritroveranno senza il supporto della tecnologia un po’ come accadeva nei decenni precedenti in Italia. Dopo le prime ore di smarrimento inizieranno a utilizzare quelli che una volta erano i mezzi di comunicazione all’interno delle famiglie ossia il contatto diretto. Sarà l’occasione ideale per ritrovare finalmente un rapporto umano tra genitori e figli e tra gli altri componenti della famiglia arrivando a parlare delle diverse problematiche che attanagliano le varie vite dei personaggi e soprattutto rendendosi conto di come la tecnologia ed in particolar modo i dispositivi mobile non avesse mai permesso loro di godere della vera essenza della vita.

