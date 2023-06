Sconosciuto nell’intimo/ Il film thriller con Kari Matchett in onda su Rete 4, oggi lunedì 12 giugno

Sconosciuto nell’intimo è un film thriller per la TV, che andrà in onda lunedì 12 giugno, su Rete 4 alle 17.00, film americano del 2006, il cui titolo originale è Intimate Stranger. La pellicola è distribuita da Lifetime Movie Network, Lifetime Television e prodotta da Blueprint Entertainment, ApolloProMovie & Co. 3 Filmproduktion, Orly Adelson Productions, Intimate Stranger Productions, Stephen Onda Productions, Head First Productions. La regia è di Bert Kish, noto per aver diretto, tra gli altri, Prigionieri in paradiso e La sposa di neve.

Rocketman, Canale 5/ La vita del grande Elton John, in onda oggi, domenica 11 giugno 2023

Il cast di Sconosciuto nell’intimo: Peter Outerbridge, protagonista

Nel cast di Sconosciuto nell’intimo troviamo Kari Matchett interprete di film come Sulle ali della pazzia, Ritorno a Christmas Creek e Ragione o sentimento. Il protagonista maschile è Peter Outerbridge, tra i suoi film più recenti ci sono Shut In e Saw V. Nel cast figurano anche attori come Jonas Chernick, Troy Skog, Tammy Isbell e Corey Livingstone. Tammy Isbell che interpreta Donna la sorella di Karen nella vita reale è sposata dal 2000 con l’attore Peter Outerbridge che riveste il ruolo di Denis. La coppia ha avuto due gemelli. Le scene del film sono state girate a Saskatchewan e a Moose Jaw in Canada.

Alex & Me, Italia 1/ Una storia di calcio al femminile, in onda oggi, domenica 11 giugno 2023

La trama di Sonosciuto nell’intimo

La protagonista della storia è Kareen Reese, interpretata da Kai Matchett. Dopo il divorzio del marito, la donna è rimasta sola e ha continuato a crescere ed educare il figlio Justine di nove anni. In seguito al divorzio ha frequentato altri uomini, ma nessuna delle relazioni sentimentali intraprese è andata a buon fine. La scelta di Karen di lasciare il marito non è stata facile. Il loro era un amore malato. L’uomo usava su di lei la violenza, era arrogante e molto prepotente. L’esperienza le ha fatto prendere delle importanti decisioni, come tenersi lontano dagli uomini che in qualche modo le ricordavano il comportamento di suo marito. Dopo la separazione, John si è tenuto lontano dalla ex moglie. Il piccolo Justine ha sempre sentito il bisogno di avere al suo fianco una figura paterna che purtroppo gli è venuta a mancare.

Braveheart - Cuore impavido, Rete 4/ Un Mel Gibson al top, in onda oggi, domenica 11 giugno 2023

L’ultima storia sentimentale, Karen l’ha avuta con Randy Stroud, anche lui ritenuto dalla donna molto simile nei comportamenti al suo ex marito. Quando Karen lo confida alla sorella, viene rimproverata da quest’ultima di rovinare qualsiasi storia sentimentale perché inconsapevolmente non sente il bisogno di legarsi a nessun uomo. Karen la pensa diversamente e se ne convince quando incontra Denis Teague. Karen comincia a frequentarlo e subito si innamora dei suoi modi gentili, delle attenzioni nei suoi confronti, del suo sorriso. Denis è l’uomo perfetto per lei, ha tutte le qualità che una donna possa ricercare in un uomo. La loro storia sentimentale prosegue senza alcun problema. Dopo qualche mese, Karen comincia a ricevere chiamate da parte di sconosciuti che la disturbano. A inquietare le sue giornate, sono alcuni rumori incomprensibili provenire dalla soffitta. Ben presto la donna dovrà fare i conti con una realtà sconcertante, imparando a sue spese quanto le apparenze possano mistificare la realtà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA