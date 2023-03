Sconti Esselunga, il volantino settimanale/ Olio al -30%. E sui prodotti Findus…

Volantino Esselunga, gli sconti della settimana

Via ad una nuova settimana di sconti all’Esselunga, a partire dal 13 marzo 2023. Non si tratta di offerte straordinarie, ma di prezzi leggermente più bassi rispetto agli standard. Nessuna promozione speciale e nemmeno nessuna micro sezione, come sottolinea il sito “Tuttoesselunga”, ma qualcosa di interessante c’è nel volantino delle offerte della prossima settimana. Friol è scontato del 30%. Scontati anche Olio EVO La valle degli ulivi Fratelli Merano e Olio EVO Nettare Monini. Non si tratta di prezzi super ma leggermente scontati rispetto agli standard.

Per quanto riguarda i prodotti Findus, leggendo il volantino Esselunga, se acquistati in gruppo di almeno 3, consentono agli acquirenti di partecipare al concorso Findus – Il gusto che ti premia, che mette in palio 250 gift card Esselunga da 250 euro più un maxi premio finale di 3500 euro per pagare la bolletta. Il volantino è valido del 13 marzo al 25 marzo 2023.

I prodotti scontati sul nuovo volantino Esselunga: ecco alcuni esempi…

Tra gli sconti del volantino Esselunga in partenza da lunedì troviamo varie offerte riservate ai possessori di carta Fidaty. Ad esempio troviamo scontata la bresaola della Valtellina IGP del Zoppo a 2.99€ invece di 4.99€. Scontata anche la mozzarella Brimi nella confezione 4x100g da 5.15€ a 3.09€. Prezzi ridotti anche per lo Speck Alto Adige Ipg da 3.99, arrivato a 2.79€ mentre il provolone da 5.69€ costa 3.98€. Tra i surgelati al 50% troviamo le vongole del pacifico, che ora vengono 4.49€ e il minestrone a 1.57€ invece di 3.15€.

Atraverso il volantino Esselunga andiamo a vedere i prodotti Findus in offerta. I Gratinati da 5.99€ costano 2.99€ mentre i bastoncini da 9.99 vengono 4.99. Anche le Zuppe del Casale sono scontate, da 3.32€ a 1.99. In offerta anche la pasta Garofalo da 1.49€ a 0.89€. La pasta Rummo, invece, da 1.99€ costa un euro in meno, 0.99€. Il riso Gallo da 4.32€ viene 2.59€. In offerta anche il tonno, da 11.38€ a 5.69€.











