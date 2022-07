Sconto auricolari Nothing ear (1): tutte le funzionalità e dove acquistarli

Approfittare dello sconto auricolari Nothing ear (1), è possibile? Da questo momento sì. Quest’ultime, sono una tra le cuffie migliori presenti sul mercato. Dopo la vasta disponibilità di scelta, tra il rapporto qualità/prezzo, adesso che è scontato, è un affare per chiunque.

Gli auricolari sono dotati di tecnologie e funzionalità incredibili come il Clear Voice, dinamicità del driver da 11.6mm, una camera d’aria molto spaziosa e che grazie a queste caratteristiche offre prestazioni molto elevate.

Sconto auricolari Nothing ear (1): dettagli del prodotto e costo

Quindi di quanto è lo sconto sugli auricolari Nothing ear (1)? Su Amazon è possibile acquistarle a soli €59,00 con spedizioni addirittura gratis e veloci. L’unica cosa che si dovrà fare è scegliere il colore: bianco o nero. Infatti grazie a questo sconto pazzesco si potranno risparmiare €40,00, ovvero il 40%.

Gli auricolari hanno un peso di 4.7 g. quindi molto leggere e quasi inesistente per le proprie orecchie. Grazie al suo comparto estetico si ha un comofrt molto elevato e grazie alle prese d’aria che diminuiscono la pressione, l’ergonomicità e le tre punte in silicone liquido si ha una completa particolarità del prodotto.

Le cuffie Bluetooth regalano all’utente una trasparenza ambientale non indifferente. Tutto questo grazie al nuovo anello e driver realizzato da Sony. Il prodotto è stato realizzato per ascoltare musica durante una lunga camminata o un duro allenamento, rimanendo connesso anche al mondo che circola intorno alla persona.

Oltre a godere dello sconto degli auricolari wireless Nothing ear (1) , è possibile anche usufruire della nuova tecnologia Clear Voice, in italiano “Voce pulita” e tre microfoni di altissima qualità e definizione. Durante una chiamata, degli algoritmi avanzati, fanno combinazioni di voci e suoni (compreso il vento fino a 40 km/h), che permettono di amplificare e isolare la propria voce.

In questo modo si ottiene una precisione della voce pazzesca, per non parlare del design estetico che evidenza eleganza e professionalità del prodotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA