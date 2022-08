Sconto bollette con la legge 104/ Come e chi può ottenere il bonus?

La preoccupazione degli italiani in merito ai rincari è una preoccupazione che spaventa molti. Proprio per questo motivo il Governo ha deciso di introdurre lo sconto bollette della legge 104. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi potrà beneficiarne?

Aiutare gli italiani per affrontare in modo più sereno l’aumento dei prezzi. Questo è il vero obbiettivo del Governo Italiano che al giorno d’oggi è diventato un problema gravissimo, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle bollette.

Sconto bollette con la legge 104: tutto quello che c’è da sapere

Già da tempo si era a conoscenza che l’aiuto del Governo era alle porte. Ed è proprio grazie allo sconto bollette della legge 104 che si possono beneficiare di diverse agevolazioni. I titolari della legge hanno diritto a ottenere uno sconto, che le autorità competenti, in questo caso Regolazione per Energia Reti e Ambiente, riconoscono come un bonus per disagio fisico.

Dove la parola stessa fa capire che spetta alle famiglie in cui fa parte almeno un componente con disabilità fisiche. Quindi per poter usufruire del bonus e sullo sconto delle bollette, è necessaio presentare semplicemente la domanda.

Il motivo è semplice: lo stato di disabilità non viene riconosciuto automaticamente. Proprio per questo motivo è necessario mandare la richiesta al Comune della propria residenza oppure rivolgersi direttamente al Caf.

Tutto quello che ci sarà da fare è presentare tutta la documentazione che si verrà richiesta, quindi anche il certificato ASL il quale attesta lo stato della salute della persona disabile, carta d’idendità e codice fiscale del soggetto. Oltre a questa documentazione è necessario avere il codice Pod per la luce e PDR per il gas.

Sono dei passaggi molto semplici per ottenere lo sconto sulle bollette grazie alla legge 104 e soffrire in maniera più agiata la profonda crisi economica che l’Italia sta vivendo al momento.











