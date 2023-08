Sconto bollo auto Lombardia/ Come pagare il 15% in meno sul totale (17 agosto 2023)

Lo sconto sul bollo auto in Lombardia è un’agevolazione promossa dalla Regione padana, che da un po’ di anni a questa parte avrebbe riscosso un bel successo. Rispetto al 10% precedente, questa volta l’iniziativa prevede un risparmio più alto, che equivale al 15% in meno rispetto al totale.

L’iniziativa in realtà è una proposta adeguata dalle autorità regionali lombarde, per poter trarre una soluzione “win – win“. Per poter pagare il 15% in meno del bollo auto, i cittadini lombardi dovranno inserire la domiciliazione bancaria. Ma che cos’è? Ne vale davvero la pena?

Sconto bollo auto Lombardia: cos’è la domiciliazione bancaria?

Lo sconto del bollo auto in Lombardia – con le nuove direttive rialzato al 15% – è una delle iniziative più convenienti del Bel Paese. Se è pur vero che tante regioni si stanno adeguando a questa soluzione, è anche vero che nessun’altra come i lombardi hanno proposto un risparmio così elevato.

Con la domiciliazione bancaria non ci sono rischi, anzi, da un lato la Regione è contenta di poter intascare i soldi dell’imposta dell’auto entro la scadenza, dall’altra l’automobilista non deve seguire il calendario di pagamento del bollo con il rischio di dimenticarsene e dover sostenere una cifra più alta per via delle sanzioni.

Per chi non lo sapesse, la domiciliazione bancaria non è altro che l’addebito diretto che un correntista autorizza in uno specifico periodo. Nel caso del bollo auto, lo sconto in Lombardia premia gli automobilisti che autorizzano il pagamento entro la scadenza annuale.

Dunque, optare per l’addebito diretto del pagamento del bollo della macchina non comporta rischi ma solo vantaggi. Ipotizzando un automobilista che dimentica di pagare entro la scadenza, entro un anno la cifra sarà più alta del 4%, oltre a tutti gli interessi giornalieri maturati fino a quando non si estinguerà il debito.

Al momento questo sconto del 15% sul bollo auto in Lombardia è l’unico modo – per i lombardi – di ottenere una riduzione importante su questa tassa.











