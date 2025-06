Dopo un anno pieno di delusioni, la Juventus prepara la rivoluzione e punta tutto su un colpo che può cambiare il volto della squadra.

Chi conosce davvero la Juventus sa che il silenzio è spesso solo il preludio all’azione. E infatti, mentre fuori impazzano le voci e le critiche non si placano, dentro le mura bianconere si sta lavorando con metodo.

L’annata appena conclusa è stata una delle peggiori dell’era recente: una squadra svuotata, incapace di lottare come da tradizione, finita presto fuori dai giochi per il vertice.

La Juventus pronta a ripartire, ecco il colpo di mercato

Una stagione amara, lontana anni luce da quell’identità che i tifosi pretendono e che il club, in fondo, non ha mai smesso di considerare centrale. Il famoso “fino alla fine” non è solo uno slogan da marketing: è un modo di intendere il calcio. E quando viene meno, la Juve smette di essere Juve.

Proprio per questo John Elkann ha deciso di cambiare marcia. Dopo anni tormentati da processi, penalizzazioni e numeri di bilancio da sistemare col bilancino, è arrivato il momento di tornare a pensare soprattutto al campo. Basta con il tecnico, si torna al politico, ossia al calcio vero. Ed è in quest’ottica che nasce il nuovo corso. Un progetto ambizioso, che punta a ricostruire non solo la squadra, ma l’intero impianto Juventus, partendo dall’alto.

Chiellini entra in società, e la sua figura non è certo di facciata. Uomo spogliatoio, simbolo di leadership, presenza che incarna esattamente quello che la Juve vuole tornare a essere: concreta, combattiva, spietata nei momenti che contano.

Alla guida tecnica viene confermato Tudor, l’allenatore che ha ridato un minimo di dignità a una stagione che sembrava già sepolta. È piaciuto il suo approccio diretto, la capacità di rimettere ordine e trasmettere energia. Per molti, è stato una scossa necessaria. Ora avrà la chance di cominciare da zero, con una preparazione completa e — si spera — con una rosa costruita su misura. Perché sì, la Juventus vuole affondare il colpo. E non un colpo qualsiasi.

Non è ancora ufficiale, ma i movimenti sono chiari. Il nome che fa sognare l’ambiente è quello di Viktor Gyökeres, attaccante svedese in forza allo Sporting Lisbona. Un centravanti moderno, completo, fisico ma tecnico, uno che sa fare reparto da solo ma che ama anche dialogare con i compagni. In poche parole: il profilo perfetto per il gioco diretto e verticale di Tudor.

E proprio in queste ore è arrivata una notizia che potrebbe cambiare tutto. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, cifra proibitiva per quasi tutti. Però — e qui sta la novità — lo Sporting ha fatto sapere che non intende necessariamente esigere quella cifra. Tradotto: la trattativa è possibile, eccome.

Senza ombra di dubbio, la Juventus ci sta pensando seriamente. L’occasione è ghiotta e il bisogno di un attaccante di livello è evidente. Dopo anni di transizione e fallimenti tecnici, a Torino vogliono tornare a fare paura. E per farlo serve un colpo grosso. Gyökeres potrebbe essere l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Ora la palla passa alla società. Ma l’impressione è che, stavolta, si farà sul serio.