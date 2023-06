Sconto in fattura caldaia 2023/ È possibile ottenerlo? Scopriamo le nuove regole

Lo sconto in fattura per la caldaia 2023 consiste in un’agevolazione economica, che come si possa pensare dal nome stesso, mira ad ottenere una percentuale di sconto nel momento in cui la ditta che svolge i lavori, eroga la fattura.

Con il Decreto Legge numero 11, sono state apportate delle modifiche importanti. Molti bonus edilizi validi ed attivi nel 2023, potrebbero non godere più di vantaggi come lo sconto in fattura, o la cessione del credito. Vediamo le nuove regole.

Sconto in fattura caldaia 2023: le modifiche del nuovo DL 11

A partire dal 17 febbraio di quest’anno, lo sconto in fattura per installare una caldaia nel 2023, non è è più ottenibile. Come anticipato, ad apportare queste nuove modifiche inerenti a tutti i bonus edilizi, è stato il Decreto Legge numero 11.

Attenzione però alle eccezioni, che prevedono la possibilità di beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura, a patto che i lavori rientrino nei “titoli abilitativi“, presentati entro e non oltre il 16 febbraio del 2023, e per i lavori in edilizia libera, cominciati entro la stessa data.

Un’ulteriore eccezione si concretizza nel caso di interventi sulle parti comuni del condominio. Oltre alle condizioni da soddisfare come detto in precedenza, questa volta (sempre entro il 16 febbraio 2023), occorre validare la delibera che approvi i lavori di edilizia libera.

Nonostante lo sconto in fattura per installare una caldaia nel 2023 non sia ammesso nelle eccezioni, se si volesse optare per un intervento edilizio mirato al rifacimento dell’immobile contro gli eventi meteorologici o sismici, o ancora per usufruire del bonus delle barriere architettoniche, è possibile godere dello sconto in fattura al 75%.

Lo sconto in fattura per installare una caldaia nel 2023 non può rientrare nelle eccezioni concesse dal decreto. A tal proposito, suggeriamo di valutare delle soluzioni alternative per poter godere dell’agevolazione economica che possa essere da supporto agli interventi di edilizia.











