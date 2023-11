Sconto in fattura Superbonus 110/ Arriva lo stop definitivo, ma con qualche eccezione (16 novembre 2023)

Lo sconto in fattura per il Superbonus 110 è stato eliminato con l’entrata in vigore del Decreto Blocca Cessioni del 17 febbraio scorso. La stessa regola vige anche per le altre misure quali: l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, per il sismabonus, il sismabonus acquisti, il bonus per rimuovere le barriere architettoniche, l’installazione di impianti fotovoltaici e le colonnine per auto elettriche.

Questo si traduce in uno stop definitivo allo sconto in fattura e alla cessione del credito, che fino ad oggi sono stati apprezzati dai contribuenti italiani che hanno potuto godere di importanti agevolazioni edilizie per apportare degli interventi agli edifici preposti.

Sconto in fattura Superbonus 110: quali eccezioni sono previste

Sia la cessione del credito che lo sconto in fattura sul Superbonus 110, come abbiamo visto in diverse occasioni – inclusa anche questa volta – sono delle misure abrogate dal Decreto Blocca Cessioni del 17 febbraio 2023.

Tuttavia, il Governo ha predisposto delle eccezioni riservate ad una categoria di beneficiari ristretta, che potranno continuare a sfruttare questi benefit, al contrario del resto della platea che invece dovrà “accontentarsi” alla sola detrazione IRPEF.

Quanto alle eccezioni accennate, ecco quali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per rientrare nella categoria fortunata di lavoratori che potranno continuare ad usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura per lo stato d’avanzamento del Superbonus al 110% o 90%:

Interventi destinabili alle Villette Unifamiliari (con presentazione CILA), Condomini: con delibera assembleare e conseguente presentazione CILA; Ricostruzione e demolizione: presentazione della domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo; Cooperative, IACP e Enti del Terzo Settore: Costituzione e soddisfacimento dei requisiti dalla data di avvio dei lavori fino a quando termina l’agevolazione; Immobili con danni subiti da eventi meteorologici e/o terremoti nelle Marche (dal 15 settembre 2022).

Lo sconto in fattura per il Superbonus 110 potrà essere goduto soltanto a patto di soddisfare questi requisiti sopra esposti, in alternativa si godrà soltanto della detrazione Irpef al 75%.

