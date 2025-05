A partire dal 3 giugno 2025 in poi i trasportatori avranno la facoltà di chiedere lo sconto sul pedaggio autostradale per le spese affrontate nell’anno precedente (2024). É essenziale che le aziende appartenenti alla suddetta categoria siano regolarmente iscritte all’Albo.

Per giovare della riduzione sul prezzo occorre prendere in considerazione quanto contenuto nella circolare del Ministero dei Trasporti risalente al 16 aprile di quest’anno, e poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio.

Sconto pedaggio autostradale per aziende del settore

Lo sconto da applicare al pedaggio autostradale può essere garantito alle cooperative, alle società consortili e alle imprese che rientrano nel settore dei trasportatori, purché – come anticipato – siano regolarmente iscritte all’Albo, aventi la licenzia adeguata e con il permesso di operare in tutta l’Unione Europea.

L’incentivo è un’ottima soluzione per contenere le spese conseguite dal recente rincaro autostradale, permettendo alle imprese di poter scontare il 13% del costo complessivo dei pedaggi, a patto che i mezzi di trasporto rientrino nella fascia Euro 5, Euro 6, alimentati elettricamente o “alternativa”, oppure in classe di pedaggio , 3, 4, 5 o B se il calcolo venisse rapportato alla sagome o al numero di assi, viceversa per “volume” le classi saranno 2, 3 oppure 4.

Per le società che hanno trasportato carichi durante le ore notturne (in entrata in autostrada tra le ore 22:00 ed entro le ore 06:00) e in uscita non più tardi delle 06:00, e il cui 10% del fatturato deriva dalla spesa affrontate nelle ore notturne, lo sconto è maggiorato di un altro 10%.

L’applicazione della riduzione è garantita esclusivamente per i cosiddetti “pedaggi a riscossione differita“, a patto che tra aziende e società (unicamente Unipoltech, Axxes, AS 24 Italia, Telepass e DKV Euro Service), vi sia stipulato un contratto.

Come inviare la domanda per lo sconto

Per richiedere lo sconto è necessario registrarsi alla “gestione pedaggi dell’albo” e seguire le procedure che compaiono nella pagina. In prima battuta è sufficiente compilare il modulo e inviare la pratica a partire dalle ore 09:00 del 3 giugno ed entro le ore 14:00 del 9 giugno.

Dopo un check attento da parte dell’Albo, dalle ore 09:00 del 23 giugno e fino alle ore 14:00 del 22 luglio, è possibile finalizzare l’inserimento dell’istanza avendo l’accuratezza – è possibile fare una simulazione anticipatamente – di aver trascritto i dati corretti. Infine andrà pagato il bollo tramite il sistema digitale PagoPa.